Montero direğe takıldı

Beşiktaş henüz maçın başında öne geçme şansını kullanamadı. Siyah-beyazlılar, 10. dakikada hücum yönüne göre sol kanattan köşe vuruşu kazandı. Savunmadan çıkıp gelen Francisco Montero, kafa vuruşunu yaptı. İspanyol stoperin şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarıya gitti.
Beşiktaş henüz maçın başında öne geçme şansını kullanamadı. Siyah-beyazlılar, 10. dakikada hücum yönüne göre sol kanattan köşe vuruşu kazandı. Savunmadan çıkıp gelen Francisco Montero, kafa vuruşunu yaptı. İspanyol stoperin şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarıya gitti.