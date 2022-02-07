Kaleci Ersin’den serzeniş: Neden hep bana

Beşiktaş file bekçisi Ersin, maç sonu serzenişte bulundu. Genç eldiven "Şu an bu ligde oyuncu, kaleci olsun zaman geçirmeyen yok. Ben yapınca hemen uyarılıyorum. Başka kaleciler yapınca 90'da uyarılıyor. 90'da uyarıp, kart göstersen bir anlam ifade etmiyor. Ben 30'da uyarılıyorum ve 70 dakika kart korkusuyla yaşıyorum" dedi. Ersin ayrıca "İnsanlar 'Ersin sen de zaman geçiriyorsun' diyebilir ama ben 30'da diğerleri niye 90'da uyarılıyor? Dikkatli olunmasını rica ediyorum. Kime ne yapıyorlarsa bana da öyle davransınlar. Sadece Abdulkadir Bitigen Hoca üstünden söylemek istemiyorum" diye konuştu.