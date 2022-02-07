Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Antalyaspor karşısında pozisyonlar bulduklarını ancak değerlendiremediklerini söyledi. Beşiktaş'ın her zaman galibiyet için sahaya çıktığını kaydeden Karaveli, "Beşiktaş kazanmak için oynar. Bugün (dün) bazı şeyler istediğimiz gibi olmadı. Pozisyonlar yine bulduk. Çok fazla sayıda korner kazandık. Bu orada olduğumuzu gösterir. İkinci yarıya 4-4-1- 1'le başladık. Ondan sonra da ikinci yarı üstünlük bizdeydi. Ama gol atamadık" dedi.

EKSİK OYUNCULARIMIZ VARDI

Antalya karşısında 3'lü savunmayı tercih etmesiyle ilgili, "Sahada istediğmiz alamadık ama bu 3 veya 4'lü savunmayla ilgili değil... Çoğunlukla ilk 11'de oynattığımız oyuncuları kullanamadık. Eksiklerimiz vardı. Oyun bizi rahatlatsaydı Josef, Larin ve Rachid'i kullanmayacaktım" dedi. Pjanic'in, kırmızı kartıyla ilgili, "Kendisini kontrol etmekte zorlanıyor" diyen Karaveli, "Diğer kararlarla ilgili konuşmama gerek yok. Herkes görüyor zaten... Başkanımız, profesyoneller konuşacaktır" ifadesini kullandı.

ÜÇLÜ SAVUNMA İLE ÇIKTI

Öte yandan Beşiktaş, Antalyaspor karşısında üçlü savunmayla mücadele etti. Necip Uysal, Domagoj Vida ve Francisco Montero, Ersin Destanoğlu'nun önünde rakip atakları önlemeye çalıştı. Bu oyuncuların önünde Valentin Rosier, Miralem Pjanic, Can Bozdoğan ve Rıdvan Yılmaz görev aldı. Alex Teixeira ve Emirhan İlkhan hücuma destek vermeye çalışırken, Basthuayi de gol aradı. Beşiktaş'ta Emirhan, Oğuzhan, Gökhan, Mehmet Topal, Larin, Welinton ve Güven ise yedekler arasında görev bekledi.