Direkt 1 puan

Beşiktaş lige verilen ara sonrası sahasında karşılaştağı Antalyaspor ile puanları paylaştı. Hazırlık kampında 3-5-2 sistemi üzerinde durup daha fazla hücum üzerine çalışmalar yapan Beşiktaş, dün de bu dizilişle sahaya çıktı. Taraftar desteğini de arkasına alarak 90 dakika boyunca etkili olan siyah beyazlılar, özellilkle ikinci yarıda bulduğu fırsatları değerlendiremezken, 2 de direğe takıldılar. Kara Kartal'da Montero ve Pjanic topu direğe nişanladılar. Diğer fırsatlarda ise Batshuayi, Larin, Güven gibi isimler sonuç alamadı.

ERSİN KALESİNİ GOLE KAPATTI

Teknik direktörü Önder Karaveli ile yeni bir sayfa açan siyah beyazlı takım, beraberlikle girdiği milli arayı yine beraberlikle açtı. Öte yandan Beşiktaş bu sezon 6. kez bir maçı gol yemeden tamamladı. Ligin başından bu yana kalesini kapatmakta zorlanan Kara Kartallar'da kaleci Ersin nadir gelişen Antalya ataklarında kalesindeki tehlikeleri önlemeyi bildi. Beşiktaş şimdi gözünü perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynayacağı Göztepe mücadelesine çevirdi.