BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Antalyaspor maçını değerlendirdi!

Önder Karaveli daha onuncu dakikada yapması gerekeni ikinci yarı başında yaptı ve Necip'i öne alıp dörtlü savunmaya döndü; GÜNAYDIN! Koca ilk yarı nereye gitti; çöpe!
Sonra, Josef, Oğuzhan ve Ghezzal da girince takım önde iyi top tutmaya, üst üste pozisyonlar bulmaya başladı… Yani yanisi şu; Önder hoca ya denenmişleri deniyor ya da akla-hayale gelmeyecek denemeler peşinde koşuyor. Bu ikisi de aklın yolu değil, aklın yolu kadro iskeletini koruyarak Larin, Batshuayi gibi aksayan oyunculara çözüm aramak, tüm takımı bozmak değil.
Bu arada yetki bende olsa Larin'i yarın kadro dışı bırakır, Batshuayi ve Alex'i de kulübeye sabitlerim. Larin sözleşme peşine düşmüş sahada sarhoş gibi dolaşıyor, diğer ikisi ise kendi mazilerini inkar edercesine saçmalıyorlar.