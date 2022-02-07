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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Antalyaspor maçını değerlendirdi!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda Miralem Pjanic, maçın son anlarında gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı. Spor yazarları da bu maçı çarpıcı sözlerle yorumladı. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2022 Pazartesi 08:22
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Antalyaspor maçını değerlendirdi!

TURGAY DEMİR - SKANDALLAR FUTBOLU!

Harika (!) bir futbolumuz var… Elindeki kadronun yıllardır alışık olduğu sistemi bozan teknik adamlar bizde! Maç boyu zaman geçiren kaleciye ancak 90 artı 4'te sarı kart gösteren, VİDEO desteğine rağmen bariz penaltıyı görmezden gelen hakemler bizde. Maç boyu her fırsatta yere yatıp, oynamadan puan peşine düşen futbolcular bizde… Yazık!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Antalyaspor maçını değerlendirdi!

Önder hoca sahi ne oldu, rüya falan mı gördün de dün, Necip-Vida-Montero üçlüsüyle oynattın takımı! Yahu bu üçlüyü yanına al, beni de ortalarına koy, bu yaşımda on beş pas yaptırmadan topu ayaklarından kaparım, sen nasıl böyle bir üçlüye güvenip tüm dengeleri bozabiliyorsun! Pes!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Antalyaspor maçını değerlendirdi!

Geride üçlü var, üçü üç pas yapamaz, Alex ve Batshuayi önde öksüz gibi kalmışlar, ortada iki genç Emirhan ve Can, karmakarışık sistemde kendilerine bir görev tanımı bulmak için deli danalar gibi koşturuyorlar. Yazık!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Antalyaspor maçını değerlendirdi!

Önder Karaveli daha onuncu dakikada yapması gerekeni ikinci yarı başında yaptı ve Necip'i öne alıp dörtlü savunmaya döndü; GÜNAYDIN! Koca ilk yarı nereye gitti; çöpe!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Antalyaspor maçını değerlendirdi!

Sonra, Josef, Oğuzhan ve Ghezzal da girince takım önde iyi top tutmaya, üst üste pozisyonlar bulmaya başladı… Yani yanisi şu; Önder hoca ya denenmişleri deniyor ya da akla-hayale gelmeyecek denemeler peşinde koşuyor. Bu ikisi de aklın yolu değil, aklın yolu kadro iskeletini koruyarak Larin, Batshuayi gibi aksayan oyunculara çözüm aramak, tüm takımı bozmak değil.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Antalyaspor maçını değerlendirdi!

Bu arada yetki bende olsa Larin'i yarın kadro dışı bırakır, Batshuayi ve Alex'i de kulübeye sabitlerim. Larin sözleşme peşine düşmüş sahada sarhoş gibi dolaşıyor, diğer ikisi ise kendi mazilerini inkar edercesine saçmalıyorlar.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Antalyaspor maçını değerlendirdi!

Ve final cümlesi; bariz penaltıyı vermeyen Bitigen'in gösterdiği kartlar da adaletsiz ve saçmaydı. Asla iyi hakem değil, babası da değildi zaten…

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Antalyaspor maçını değerlendirdi!

SİNAN VARDAR - ŞÜKÜR KAVUŞTURANA!

Önder Karaveli'yi birçok yönüyle Sergen Yalçın'a benzetiyorum. O da Sergen hoca gibi hücumu seviyor. Taraftar liderleri dün el ele verdi maçtaki yerini aldı. Beşiktaş tribün şovunu nasıl da özlemişiz. Şükür kavuşturana.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Antalyaspor maçını değerlendirdi!

Dünkü 11'de Josef, Ghezzal ve Larin'in olmaması sürprizdi. Beşiktaş'ın iyi oynadığı, sayısız gol pozisyonundan yararlanamadığı ve direkleri dövdüğü maçtan tek puanla ayrılması futbolun adaletsizliğiydi. Ama işin ilginci; kalesinde de devleşen Ersin'in kurtarışları olmasa çok sahadan puansız da ayrılabilirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Antalyaspor maçını değerlendirdi!

Josef ve Atiba bu takımın aküsü gibi... Josef son 20'de oyuna girdikten sonra Beşiktaş rakibine pozisyonda vermedi. Pjanic; maestro gibi arkadaşlarını yönetirken, iki takımın stoperleri Necip ve Veysel hatasız oynadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Antalyaspor maçını değerlendirdi!

Rosier geçen sezonki gibi formundaydı. Akıllı bıdık Rıdvan hem savunma, hem de hücumda müthiş bir efor sarf etti. Allah'ı var 63 dakika oyunda kalan Emirhan ve Can da izleyenlere keyif verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Antalyaspor maçını değerlendirdi!

Önder hocanın Alex Teixeira'yı kazanma gayretini doğru buluyorum. Alex toparlıyor ve daha da iyi olacak. Larin son 30'da oyuna girdi belli ki kafa olarak bitmiş, sanki Beşiktaş defterini kapamış.

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