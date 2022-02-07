BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Antalyaspor maçını değerlendirdi!

TURGAY DEMİR - SKANDALLAR FUTBOLU! Harika (!) bir futbolumuz var… Elindeki kadronun yıllardır alışık olduğu sistemi bozan teknik adamlar bizde! Maç boyu zaman geçiren kaleciye ancak 90 artı 4'te sarı kart gösteren, VİDEO desteğine rağmen bariz penaltıyı görmezden gelen hakemler bizde. Maç boyu her fırsatta yere yatıp, oynamadan puan peşine düşen futbolcular bizde… Yazık!

Önder hoca sahi ne oldu, rüya falan mı gördün de dün, Necip-Vida-Montero üçlüsüyle oynattın takımı! Yahu bu üçlüyü yanına al, beni de ortalarına koy, bu yaşımda on beş pas yaptırmadan topu ayaklarından kaparım, sen nasıl böyle bir üçlüye güvenip tüm dengeleri bozabiliyorsun! Pes!