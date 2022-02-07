BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan taraftarını kahreden istatistik! Tam 16 kez...

Beşiktaş'ın direk kabusu bitmiyor... Takvim'de yer alan habere göre Antalyaspor maçına kadar ligde bu sezon 14 kezle ligde en çok direğe takılan takım olan siyah-beyazlılar, Akdeniz ekibi karşısında da iki kez topu direğe nişanladı.