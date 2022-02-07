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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan taraftarını kahreden istatistik! Tam 16 kez...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Antalyaspor'la 0-0 berabere kalarak ligde yine puan kaybı yaşadı. Siyah-beyazlılar bu maçla birlikte taraftarını kahreden bir istatistiğe de imzasını attı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2022 Pazartesi 10:52
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan taraftarını kahreden istatistik! Tam 16 kez...

Süper Lig'de Beşiktaş evinde konuk ettiği Antalyaspor'la 1-1 berabere kalarak 37 puanla ligde 7. sıraya yerleşti. Öte yandan mücadelede, siyah-beyazlıların yakaladığı o istatistik dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan taraftarını kahreden istatistik! Tam 16 kez...

Beşiktaş'ın direk kabusu bitmiyor... Takvim'de yer alan habere göre Antalyaspor maçına kadar ligde bu sezon 14 kezle ligde en çok direğe takılan takım olan siyah-beyazlılar, Akdeniz ekibi karşısında da iki kez topu direğe nişanladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan taraftarını kahreden istatistik! Tam 16 kez...

EN ÇOK DİREĞE TAKILAN TAKIM

Antalyaspor maçıyla birlikte direkler Beşiktaş'a bu sezon 16. kez gol izni vermedi. Siyah-beyazlılar direkten dönen toplar yüzünden hatrı sayılır derecede bir puan kaybı yaşadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan taraftarını kahreden istatistik! Tam 16 kez...

TARAFTARLAR DA İSYAN ETTİ

Beşiktaş'ın yaşadığı direk kabusuna siyah-beyazlı taraftarlar da isyan etti. Sosyal medya üzerinden Beşiktaşlı taraftarlar, "Direkler bir türlü izin vermiyor" şeklinde yorumlar yaptı.

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