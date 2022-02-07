BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan taraftarını kahreden istatistik! Tam 16 kez...

Süper Lig'de Beşiktaş evinde konuk ettiği Antalyaspor'la 1-1 berabere kalarak 37 puanla ligde 7. sıraya yerleşti. Öte yandan mücadelede, siyah-beyazlıların yakaladığı o istatistik dikkat çekti. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş'ın direk kabusu bitmiyor... Takvim'de yer alan habere göre Antalyaspor maçına kadar ligde bu sezon 14 kezle ligde en çok direğe takılan takım olan siyah-beyazlılar, Akdeniz ekibi karşısında da iki kez topu direğe nişanladı.
EN ÇOK DİREĞE TAKILAN TAKIM
Antalyaspor maçıyla birlikte direkler Beşiktaş'a bu sezon 16. kez gol izni vermedi. Siyah-beyazlılar direkten dönen toplar yüzünden hatrı sayılır derecede bir puan kaybı yaşadı.