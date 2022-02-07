BEŞİKTAŞ HABERİ: Michy Batshuayi'ye büyük tepki! Taraftarlar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın sezon başında Chelsea'den kiraladığı ve zaman zaman performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Michy Batshuayi, Antalyaspor maçında da ıslıklandı.
Beşiktaş'ın sezon başında Chelsea'den kiraladığı ve zaman zaman performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Michy Batshuayi, Antalyaspor maçında da ıslıklandı.
Siyah-beyazlı tribünler, mücadelede etkisiz kalan Belçikalı futbolcuyu ıslıklarla protesto etti.
Takımın en golcü ismi olan Batshuayi, bu sezon siyah-beyazlı takımda 27 maçta 9 gol attı.