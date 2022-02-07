Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Michy Batshuayi'ye büyük tepki! Taraftarlar... (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERİ: Michy Batshuayi'ye büyük tepki! Taraftarlar... (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmada forma giyen golcü futbolcu Michy Batshuayi, taraftarlardan tarafından ıslıklanarak prostesto edildi. İşte tüm detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2022 Pazartesi 12:25
BEŞİKTAŞ HABERİ: Michy Batshuayi'ye büyük tepki! Taraftarlar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın sezon başında Chelsea'den kiraladığı ve zaman zaman performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Michy Batshuayi, Antalyaspor maçında da ıslıklandı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Michy Batshuayi'ye büyük tepki! Taraftarlar... (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlı tribünler, mücadelede etkisiz kalan Belçikalı futbolcuyu ıslıklarla protesto etti.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Michy Batshuayi'ye büyük tepki! Taraftarlar... (BJK spor haberi)

Takımın en golcü ismi olan Batshuayi, bu sezon siyah-beyazlı takımda 27 maçta 9 gol attı.

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