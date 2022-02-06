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TRANSFER HABERLERİ - Alexandre Lacazette Beşiktaş'tan dünyaları istedi!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, orta sahasını Gedson Fernandes ile güçlendirirken, forvet hattı için de Arsenal'in yıldız golcüsü Alexandre Lacazette'i gündemine almıştı. Ancak Fransız forvetin Beşiktaş'tan talep ettiği rakam dudak uçuklatınca siyah-beyazlı yönetim geri adım attı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 06:50
TRANSFER HABERLERİ - Alexandre Lacazette Beşiktaş'tan dünyaları istedi!

Yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan ve ilk takviyesini Gedson Fernandes ile yapan Beşiktaş, golcü için tartışmasız bir isim arayışında. Son günlerde adı siyah-beyazlılarla anılan Alexandre Lacazette'in ismi gündeme girdi. Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş yönetimi bir nabız yoklaması gerçekleştirdi.

TRANSFER HABERLERİ - Alexandre Lacazette Beşiktaş'tan dünyaları istedi!

YILLIK 6 MİLYON İSTİYOR...
Takvim'in haberine göre; Fransız oyuncunun cephesinden ise yıllık 6 milyon Euro maaş talebi geldi. Kartal'ın ekonomik şartlarının bu transferi mümkün kılmayacağı bu yanıtla netleşirken yıldız oyuncu gündemden çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Alexandre Lacazette Beşiktaş'tan dünyaları istedi!

Ancak Fransız golcünün ciddi bir fiyat indirimine gitmesi durumunda tekrar masaya oturulabileceği öğrenildi. Lacazette ile Lyon ve Aston Villa'nın da yakından ilgilendiği biliniyor. Fakat 2 kulüp de Fransız oyuncunun talebine henüz olumlu cevap vermiş değil.

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