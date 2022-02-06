TRANSFER HABERLERİ - Alexandre Lacazette Beşiktaş'tan dünyaları istedi!

Yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan ve ilk takviyesini Gedson Fernandes ile yapan Beşiktaş, golcü için tartışmasız bir isim arayışında. Son günlerde adı siyah-beyazlılarla anılan Alexandre Lacazette'in ismi gündeme girdi. Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş yönetimi bir nabız yoklaması gerçekleştirdi.

YILLIK 6 MİLYON İSTİYOR...

Takvim'in haberine göre; Fransız oyuncunun cephesinden ise yıllık 6 milyon Euro maaş talebi geldi. Kartal'ın ekonomik şartlarının bu transferi mümkün kılmayacağı bu yanıtla netleşirken yıldız oyuncu gündemden çıktı.