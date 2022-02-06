Beşiktaş Antalyaspor maçının ardından Önder Karaveli açıklamalarda bulundu

İŞTE KARAVELİ'NİN AÇIKLAMALARI:

Beşiktaş sahasında 1 puanı alarak geçmez, geçmemelidir. Bugün maçta istediğimiz şey olmadı. İlk yarının çöpe gittiğini düşünmüyorum. Pozisyonlara girdik ama topa düşündüğümüz kadar sahip olamadık. Kolay top kayıpları yaptık.

İkinci yarıda oyunun üstünlüğü bizdeydi. Golü atabilirdik, atmalıydık. Serbest vuruşlar bulduk ama golü bulamadık.

Sistemden ziyade oyuncuların uyumuyla alakalıydı. Josef, Ghezzal ve Larin. Josef, Malatya'da sakatlanmıştı. Tedaviyle geçti süreci. Mümkün olsa hiç kullanmayacaktık bugün. Cyle Larin uzun yolculuktan geldi. Ghezzal'ın sakatlığı vardı.

Hakem kararlarıyla ilgili benim konuşmama gerek yok. Herkes görüyor zaten. Ayrıca başkanımız, yöneticilerimiz konuşacaktır bu konularla ilgili. Ben oyunla ilgili konuşmaya devam etmek istiyorum.