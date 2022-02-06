Beşiktaş Antalyaspor maçı öncesi Önder Karaveli'den Ghezzal ve Josef açıklaması!

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, evinde Antalyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü Önder Karaveli açıklamalarda bulundu

İşte Önder Karaveli'nin açıklamaları:

Taraftardan başlayayım. Ses buraya kadar geliyor. Atmosfer yüksek. Antalya kampında 2 haftalık ara oldu. Hem fiziksel gelişim hem de oyuna katkı yapmak için çalıştık. Hem bu maça hem de sezonun geri kalanına iyi hazırlandığımızı düşünüyorum.

Rachid ve Josef 3 gündür bizimle. Bugün oyunun ilerleyen bölümlerinde kullanabiliriz de kullanmayabiliriz de. Atiba son maçta da oynadı ülkesinde. Uzun bir yolculuk yaptı. Onu dinlendirmeyi uygun bulduk. Larin daha kısa süre aldı.

Coşku yüksek, stadın neredeyse tamamının dolu olmasını bekliyoruz. Beşiktaş, bugün seyircisiyle coşkulu bir oyun oynayacaktır. Buna hazırlandık.