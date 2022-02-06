Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE 💥 | Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE 💥 | Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş ile Antalyaspor, Vodafone Park'ta karşu karşıya gelecek. Son 4 maçta sadece 8 puan alan Kartal, Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor'u yenerek yükselişe geçmek istiyor. Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Michy Batshuayi ve Rıdvan Yılmaz kart ceza sınırında bulunuyor. Maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Öte yandan maç öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 18:03 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 18:09
BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE 💥 | Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

Beşiktaş - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

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Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş ile Antalyaspor zorlu mücadelede kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı 6 Şubat Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Montero, Rıdvan, Can, Pjanic, Emirhan, Alex Teixeira, Batshuayi

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Poli, Fredy, Fernando, Doğukan, Ndao, Adriano

SON 4 MAÇTA 8 PUAN ALDI

Beşiktaş ligde oynadığı son 4 maçta 8 puan aldı.

Çaykur Rizespor (2-2) ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (1-1) ile berabere kalan siyah-beyazlı takım, Gaziantep FK ile VavaCars Fatih Karagümrük'ü ise 1-0'lık skorlarla yendi.

EVİNDEKİ SON 3 MAÇI KAZANDI

Siyah-beyazlı ekip evinde oynadığı son 3 maçta rakiplerine üstünlük kurdu.

Yukatel Kayserispor'u 4-2 yenen Beşiktaş, Göztepe'yi 2-1 ve Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.

YILDIZLAR KART SINIRINDA!

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Michy Batshuayi ve Rıdvan Yılmaz kart ceza sınırında bulunuyor. Üç futbolcu, karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 25. haftasındaki Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

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