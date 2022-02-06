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Beşiktaş Antalyaspor maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş ile Antalyaspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Son 4 maçta 8 puan alan Kartal, Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor'u yenerek yükselişe geçmek istiyor. Antalyaspor da zorlu deplasmanda sürpriz peşinde... Beşiktaş Antalyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 18:59 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 19:18
Beşiktaş Antalyaspor maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş ile Antalyaspor zorlu mücadelede kozlarını paylaşıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat 19:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Montero, Rıdvan, Can, Pjanic, Emirhan, Alex Teixeira, Batshuayi

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Poli, Fredy, Fernando, Doğukan, Ndao, Adriano

SON 4 MAÇTA 8 PUAN ALDI

Beşiktaş ligde oynadığı son 4 maçta 8 puan aldı.

Çaykur Rizespor (2-2) ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (1-1) ile berabere kalan siyah-beyazlı takım, Gaziantep FK ile VavaCars Fatih Karagümrük'ü ise 1-0'lık skorlarla yendi.

EVİNDEKİ SON 3 MAÇI KAZANDI

Siyah-beyazlı ekip evinde oynadığı son 3 maçta rakiplerine üstünlük kurdu.

Yukatel Kayserispor'u 4-2 yenen Beşiktaş, Göztepe'yi 2-1 ve Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.

YILDIZLAR KART SINIRINDA!

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Michy Batshuayi ve Rıdvan Yılmaz kart ceza sınırında bulunuyor. Üç futbolcu, karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 25. haftasındaki Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

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