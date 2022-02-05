Mart’ta ekleme olabilir

Beşiktaş Sportif Direktörü Kazancı, yeni sezon transferlerini erkenden yapacaklarını söyledi. Kazancı, "Şampiyon olsak da ikinci olsak da kupayı alsak da Avrupa'ya katılmak için elemeler oynamak lazım. Türk futbolunda yaşanan en büyük problemlerden birisi o ki takımlar yaz kamplarına çok fazla hazır şekilde gidemiyorlar. Eleme maçlarında çok ciddi zorluklar yaşıyorlar. Biz bu durumu bertaraf etmeye çalışıyoruz." dedi.
BeşiktaşSportif Direktörü Kazancı, yeni sezon transferlerini erkenden yapacaklarını söyledi. Kazancı, "Şampiyon olsak da ikinci olsak da kupayı alsak da Avrupa'ya katılmak için elemeler oynamak lazım. Türk futbolunda yaşanan en büyük problemlerden birisi o ki takımlar yaz kamplarına çok fazla hazır şekilde gidemiyorlar. Eleme maçlarında çok ciddi zorluklar yaşıyorlar. Biz bu durumu bertaraf etmeye çalışıyoruz. Gidecek oyuncular var, yeni katılacak oyuncular var. Şubat, Mart belki daha önce, belki daha sonra eklemeler olabilir" dedi.