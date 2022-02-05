BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Rıdvan Yılmaz transferi için ilk görüşme gerçekleşti

Rıdvan Yılmaz, 20 yaşında A Milli Takım'a kadar yükselip Beşiktaş'la üç kupa kaldırırken performansıyla birçok kulübün dikkatini çekmeyi başardı. Sabah'ın derlediği habere göre işte detaylar...



Antalya kampında A Spor'da yaptığı açıklamada, "Teklif gelirse kulübümüz ve ben en iyi şekilde değerlendireceğiz. Kesinlikle Avrupa hayalim var ve bunu gerçekleştirmek istiyorum" diyerek niyetini dile getiren genç oyuncu; Lyon, Bordeaux, Metz ve Club Brugge'ün gündeminde. Bu takımlar arasında en istekli olanı ise Lyon…



