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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Rıdvan Yılmaz transferi için ilk görüşme gerçekleşti

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta sergilediği futbolla göz dolduran ve A Milli Takım seviyesine kadar yükselen Rıdvan Yılmaz için talipler artmaya devam ediyor. Lyon'un transfer listesine giren genç futbolcu için Fransız ekibi ile ilk teması kurdu. Siyah-beyazlıların 'Eğer teklifinizin ciddiyse değerlendiririz" geri dönüşünün ardından gözler Lyon'a çevrildi. İşte son detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Rıdvan Yılmaz transferi için ilk görüşme gerçekleşti

Rıdvan Yılmaz, 20 yaşında A Milli Takım'a kadar yükselip Beşiktaş'la üç kupa kaldırırken performansıyla birçok kulübün dikkatini çekmeyi başardı. Sabah'ın derlediği habere göre işte detaylar...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Rıdvan Yılmaz transferi için ilk görüşme gerçekleşti

Antalya kampında A Spor'da yaptığı açıklamada, "Teklif gelirse kulübümüz ve ben en iyi şekilde değerlendireceğiz. Kesinlikle Avrupa hayalim var ve bunu gerçekleştirmek istiyorum" diyerek niyetini dile getiren genç oyuncu; Lyon, Bordeaux, Metz ve Club Brugge'ün gündeminde. Bu takımlar arasında en istekli olanı ise Lyon…

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Rıdvan Yılmaz transferi için ilk görüşme gerçekleşti

SEZON BİTMEDEN RESMİ TEKLİFİ İLETECEKLER

Fransız ekibinin sezon bitmeden Rıdvan Yılmaz için resmi teklifle gelmesi bekleniyor. Siyah-beyazlılar ile dirsek temasında bulunan Lyon, oyuncunun durumunu ve Beşiktaş'ın bu transfere nasıl baktığını sordu. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi ise, "Teklifler tatmin edici olursa masaya oturabiliriz" cevabını verdi. Beşiktaş'ın Rıdvan'dan beklentisinin 7-8 milyon Euro civarında bonservis bedeli ve sonraki satışından yüzde 30 pay olduğu öğrenildi.

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