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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Nacer Chadli'den Beşiktaş itirafı!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Medipol Başakşehir'in Belçikalı yıldızı Nacer Chadli, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İstanbul temsilcisine gelmeden önce adı birçok Türk kulübüyle anılan tecrübeli futbolcudan Beşiktaş itirafı geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 11:52
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Nacer Chadli'den Beşiktaş itirafı!

Medipol Başakşehir'in Fas asıllı Belçikalı oyuncusu Nacer Chadli, sakatlıklar nedeniyle Türkiye'de henüz beklenen performansı ortaya koyamadığını ancak Süper Lig'e verilen aranın ardından eski Chadli'yi Türk futbolseverlere izletmek istediğini söyledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Nacer Chadli'den Beşiktaş itirafı!

Nacer Chadli, "En iyi seviyemde olduğumu söyleyemem. 25 yaşındaki Chadli değilim, o yaştaki gücümde de değilim. Bakıldığında 2-3 sakatlık geçirdim, bu sizi aşağıya çekiyor. Tekrar eski formunuzu yakalamanız için zaman gerekiyor. Bu seneye baktığınızda düzeldim, antrenmanlara başladım, uzun sakatlık süreçlerini de atlattım. Geri döndüm derken tekrar bir sakatlık yaşadım. Tekrar sıfırdan başlama hissi de sizi kötü etkiliyor. Saha içindeki cesaretinizi kırıyor, bunun zorluklarını yaşadım." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Nacer Chadli'den Beşiktaş itirafı!

Eski performansına dönmek için sıkı çalıştığını aktaran Chadli, "Önümde futbol oynamak için birkaç sene daha var. Sahada keyif almaya çalışan bir oyuncuyum. Elimden geleni yapmak istiyorum. Kendime iyi bakıyorum ve eski Nacer Chadli'yi izlettirmek istiyorum." şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Nacer Chadli'den Beşiktaş itirafı!

Medipol Başakşehir'e transfer sürecine değinen Belçikalı oyuncu, "Anderlecht'te sezonu iyi bir şekilde tamamlamıştım, Monaco'ya geri dönüş sürecim vardı. O günlerde Başakşehir'den teklif geldi. Menajerimle görüştük, Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi oynayacak olması ilgimi çekti. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Başakşehir'i tercih ettim." açıklamasında bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Nacer Chadli'den Beşiktaş itirafı!

"BEŞİKTAŞ'LA BİR GÖRÜŞMEMİZ OLDU"

Türk takımlarından daha önce de transfer teklifi aldığını açıklayan Chadli, "2017 ya da 2018 senesiydi, West Bromwich Albion'da oynadığım dönemde Beşiktaş'la bir görüşmemiz oldu. Bir görüşme ve teklif oldu ama o dönemde transfer gerçekleşmedi. Beşiktaşlı yöneticilerle görüşmüştük, görüşme benim adıma iyi geçti ancak o gün kulübüm buna sıcak bakmadı. Beni o fiyatlara bırakmak istemedikleri için transfer gerçekleşmedi." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Nacer Chadli'den Beşiktaş itirafı!

"Daha önce Fenerbahçe'ye karşı oynamıştım. Seviye olarak Türk futbolunu çok fazla araştırmamıştım. Ama Türkiye'ye daha önce gelmiştim. Türkiye hakkında bilgim Türk futbolundan daha çoktu. İki kere Bodrum'a bir kere de Kemer'e gelmiştim. Türkiye hakkında her zaman iyi şeyler düşündüm, çok sevdiğim bir ülke. Havası, yemekleri her şeyi çok güzel. Türk futbolunun iyi bir seviyesi var ve takımlar fiziksel olarak da iyi durumda. Taktik anlamında yurt dışında daha baskın taktikler var. Takımımızda çok fazla taktik antrenmanlarımız oluyor. Ligdeki diğer takımlar, taktik anlamında biraz daha yukarıya çıkabilir diye düşünüyorum."

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Nacer Chadli'den Beşiktaş itirafı!

"VISCA, CORNELIUS, BAKASETAS VE HAMSIK"

Deneyimli oyuncu, "Süper Lig'de en beğendiğin oyuncular kimler?" sorusunu ise, "Süper Lig'de en beğendiğim oyuncu Edin Visca. Onu çok beğeniyordum. Trabzon'da da iyi oyuncular var. Cornelius'u beğeniyorum, orta sahadan da Bakasetas ve Hamsik'i beğeniyorum." yanıtını verdi.

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