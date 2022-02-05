BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Nacer Chadli'den Beşiktaş itirafı!

Türk takımlarından daha önce de transfer teklifi aldığını açıklayan Chadli, "2017 ya da 2018 senesiydi, West Bromwich Albion'da oynadığım dönemde Beşiktaş'la bir görüşmemiz oldu. Bir görüşme ve teklif oldu ama o dönemde transfer gerçekleşmedi. Beşiktaşlı yöneticilerle görüşmüştük, görüşme benim adıma iyi geçti ancak o gün kulübüm buna sıcak bakmadı. Beni o fiyatlara bırakmak istemedikleri için transfer gerçekleşmedi." ifadelerini kullandı.

"Daha önce Fenerbahçe'ye karşı oynamıştım. Seviye olarak Türk futbolunu çok fazla araştırmamıştım. Ama Türkiye'ye daha önce gelmiştim. Türkiye hakkında bilgim Türk futbolundan daha çoktu. İki kere Bodrum'a bir kere de Kemer'e gelmiştim. Türkiye hakkında her zaman iyi şeyler düşündüm, çok sevdiğim bir ülke. Havası, yemekleri her şeyi çok güzel. Türk futbolunun iyi bir seviyesi var ve takımlar fiziksel olarak da iyi durumda. Taktik anlamında yurt dışında daha baskın taktikler var. Takımımızda çok fazla taktik antrenmanlarımız oluyor. Ligdeki diğer takımlar, taktik anlamında biraz daha yukarıya çıkabilir diye düşünüyorum."