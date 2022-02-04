Rekor bekleniyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında pazar günü Antalyaspor'u konuk edecek. Karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftartarın yoğun ilgi göstereceği öğrenildi. 41903 kapasiteli Vodafone Park'ın, Antalya maçında uzun zaman sonra tam kapasiteye yakın bir doluluk oranına ulaşması bekleniyor.
SüperLig'e verilen bir haftalık aradan sonra perdeyi kendi seyircisinin önünde açacak olan Beşiktaş, bu maçta uzun zaman sonra eski atmosferini yaşayabilmeyi umuyor. Maçın bilet fiyatlarını her zamanki ortalamanın altında tutan Beşiktaş yönetimine bir güzel haber de taraftardan geldi. Taraftar grubu Çarşı, Antalyaspor maçını kapalı alt tribünde hep birlikte izleme kararı aldı. Bu haber biletlere olan ilgiyi de arttırdı. Beşiktaş taraftardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Bilgehan Cenk Sürmen, maça 3 gün daha olmasına rağmen satılan bilet sayısının 15 bini bulduğunu duyurdu. Satılan biletlerde özellikle kapalı tribünlerdeki artış dikkat çekerken, 41903 kapasiteli Vodafone Park'ın, Antalya maçında uzun zaman sonra tam kapasiteye yakın bir doluluk oranına ulaşması bekleniyor.