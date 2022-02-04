BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Alexandre Lacazette bombası!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.
Teknik direktör Önder Karaveli, siyah-beyazlı taraftarların önüne çıkacakları karşılaşmada sürekli hücumu düşünen ve kaleyi daha çok yoklayan bir takım kurgulamak istiyor.
Kanada Milli Takımı'nda forma giyen Larin ve Atiba'nın Akdeniz ekibine karşı oynama ihtimalinin zayıf olduğu öğrenilirken, Ghezzal ve Josef de Souza'nın iyileştiği gelen haberler arasında.
Beşiktaş'ta sol kanada Larin'in yerine Güven'in monte edilmesi planlanırken, orta sahada ise Josef ve Pjanic ile birlikte Emirhan'ın görev alma ihtimali olduğu öğrenildi.
ROTA FORVETE ÇEVRİLDİ
Öte yandan siyah-beyazlılar, yeni sezon planlaması dahilinde kadrosuna kattığı Gedson'un ardından transferde rotayı forvet mevkisine çevirdi.
beIN SPORTS'un haberime göre; Beşiktaşlı yöneticiler ülkemizde Atakaş Hatayspor formasıyla kol krallığı yaşayan Aaron Boupendza ile Arsenal'in Fransız yıldızı Alexandre Lacazette'i transfer listesine aldı.
ALEXANDRE LACAZETTE KİMDİR?
28 Mayıs 1991 tarihinde Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya gelen Alexandre Lacazette, futbola Olympique Lyon altyapısında başladı. Fransız forvet, 2009 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzaladı.
Lyon formasıyla başarılı bir performans sergileyen yıldız futbolcu, 2017 yılında 53 milyon Euro karşılığında Arsenal'e transfer oldu.
Bu sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 22 maçta 5 gol ve 4 asist kaydeden Lacazette, Fransa Milli Takımı ile çıktığı 16 maçta 3 gol attı.
Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.