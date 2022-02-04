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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Alexandre Lacazette bombası!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kış transfer dönemi için arayışlarını sürdüren ve ilk olarak Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Gedson Fernandes ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için kollarını sıvadı. Bir dönem Hatayspor'da forma giyen Aaron Boupendza için girişimlerini sürdüren siyah-beyazlı yönetim, Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fransız yıldız Alexandre Lacazette'i de gündemine aldı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 09:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Alexandre Lacazette bombası!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Alexandre Lacazette bombası!

Teknik direktör Önder Karaveli, siyah-beyazlı taraftarların önüne çıkacakları karşılaşmada sürekli hücumu düşünen ve kaleyi daha çok yoklayan bir takım kurgulamak istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Alexandre Lacazette bombası!

Kanada Milli Takımı'nda forma giyen Larin ve Atiba'nın Akdeniz ekibine karşı oynama ihtimalinin zayıf olduğu öğrenilirken, Ghezzal ve Josef de Souza'nın iyileştiği gelen haberler arasında.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Alexandre Lacazette bombası!

Beşiktaş'ta sol kanada Larin'in yerine Güven'in monte edilmesi planlanırken, orta sahada ise Josef ve Pjanic ile birlikte Emirhan'ın görev alma ihtimali olduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Alexandre Lacazette bombası!

ROTA FORVETE ÇEVRİLDİ

Öte yandan siyah-beyazlılar, yeni sezon planlaması dahilinde kadrosuna kattığı Gedson'un ardından transferde rotayı forvet mevkisine çevirdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Alexandre Lacazette bombası!

beIN SPORTS'un haberime göre; Beşiktaşlı yöneticiler ülkemizde Atakaş Hatayspor formasıyla kol krallığı yaşayan Aaron Boupendza ile Arsenal'in Fransız yıldızı Alexandre Lacazette'i transfer listesine aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Alexandre Lacazette bombası!

ALEXANDRE LACAZETTE KİMDİR?

28 Mayıs 1991 tarihinde Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya gelen Alexandre Lacazette, futbola Olympique Lyon altyapısında başladı. Fransız forvet, 2009 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzaladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Alexandre Lacazette bombası!

Lyon formasıyla başarılı bir performans sergileyen yıldız futbolcu, 2017 yılında 53 milyon Euro karşılığında Arsenal'e transfer oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Alexandre Lacazette bombası!

Bu sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 22 maçta 5 gol ve 4 asist kaydeden Lacazette, Fransa Milli Takımı ile çıktığı 16 maçta 3 gol attı.

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