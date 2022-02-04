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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Aaron Boupendza’da Gedson Fernandes formülü! Transfer böyle bitecek

Ara transferde Gedson Fernandes'i kadrosuna katarak bombayı patlatan Beşiktaş, forvet hattını ise Süper Lig'in geçen sezonki gol kralı Aaron Boupendza ile güçlendirmek istiyor. Siyah-beyazlıların, Gabonlu yıldızı Gedson'da olduğu gibi önümüzdeki sezon için renklerine bağlamak istediği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Aaron Boupendza’da Gedson Fernandes formülü! Transfer böyle bitecek
Beşiktaş'ta Boupendza konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gedson Fernandes ile yeni sezon için ilk transfer bombasını patlatan siyah-beyazlılarda bir yıldız için daha harekete geçildi. Beşiktaş, Hatayspor'da geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayıp Al-Arabi'ye transfer olan Aaron Boupendza için çalışmalara başladı. F.Bahçe'nin de talip olduğu golcü oyuncuyu tıpkı Gedson Fernandes gibi önümüzdeki sezon için renklerine bağlamak isteyen Beşiktaş yönetimi, oyuncuyu mali şartlarda ikna etmek için nabız yokluyor. Hücum hattından bu sezon memnun olmayan siyah-beyazlılar, geçen sezon Süper Lig'de 22 gol atarak yıldızını parlatan Boupendza ile gol yollarını güçlendirmeyi amaçlıyor
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