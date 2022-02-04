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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Gedson Fernandes ve transfer açıklaması!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarına kulübün gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi, Gedson Fernandes transferi ve takımda kadro dışı olan oyuncularla ilgili konuştu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 11:16 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 11:34
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Gedson Fernandes ve transfer açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'la karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürürken, başkan Ahmet Nur Çebi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Çebi'nin o sözleri...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Gedson Fernandes ve transfer açıklaması!

Gedson planlarımız arasında olan bir futbolcuydu. Biz geçen seneden beri bu transferi yapmayı planlıyorduk. Bugün şartlarımız yerine geldi. Başka bir takımın ilgilenmesi sonucu aldığımız bir futbolcu değil.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Gedson Fernandes ve transfer açıklaması!

"MUTLU ETTİYSEK NE ALA"

Taraftarın istediği, hoşlandığı, sevdiği futbolcular vardır. Onların transferinin yapılmasını isterler. Yapıldığı zaman da mutlu olurlar. Biz kendi transferlerimizi planlamalarımız içerisinde yapıyoruz. Taraftarı da mutlu ettiysek ne ala

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Gedson Fernandes ve transfer açıklaması!

"AYRILMAK İSTEMİYORLAR"

Kadro dışı kalan arkadaşlarımız maalesef ayrılmak istemiyor. Bu nasıl bir meslek anlayışıdır anlayamıyorum. Yan sahada koşu yapıyorlar. Bu kafayla Beşiktaş'a hizmet etme düşünceleri olmadığını görüyoruz. Gelen tekliflere olumsuz yanıt veriyorlar.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Gedson Fernandes ve transfer açıklaması!

"UYGUN ŞARTLAR OLUŞURSA..."

Uygun şartlarda anlaşabildiğimiz oyuncular olursa transferlerimiz devam edecektir. Fakat devre arası için başka transfer düşüncemiz yok. Takımımıza, oyuncularımıza güveniyoruz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Gedson Fernandes ve transfer açıklaması!

"GEDSON BİZİM İÇİN ÖNEMLİYDİ"

Gedson, Galatasaray'ın önceliği olmayabilir ama bizim için önemliydi. Galatasaray ve Beşiktaş sahada rekabet içerisindedir, transferde değil. Gedson transferi ne Beşiktaş'ı yukarı çeker, ne de Galatasaray'ı aşağı çeker.

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