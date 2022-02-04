BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Gedson Fernandes ve transfer açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'la karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürürken, başkan Ahmet Nur Çebi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Çebi'nin o sözleri...
Gedson planlarımız arasında olan bir futbolcuydu. Biz geçen seneden beri bu transferi yapmayı planlıyorduk. Bugün şartlarımız yerine geldi. Başka bir takımın ilgilenmesi sonucu aldığımız bir futbolcu değil.
"MUTLU ETTİYSEK NE ALA"
Taraftarın istediği, hoşlandığı, sevdiği futbolcular vardır. Onların transferinin yapılmasını isterler. Yapıldığı zaman da mutlu olurlar. Biz kendi transferlerimizi planlamalarımız içerisinde yapıyoruz. Taraftarı da mutlu ettiysek ne ala