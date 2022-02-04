BEŞİKTAŞ HABERİ: Everton'da Cenk Tosun pişmanlığı! O rakam şaşırttı (BJK spor haberi)

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Everton'da forma giyen eski oyuncusu Cenk Tosun için yeniden devreye girmişti.
Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Everton'da forma giyen eski oyuncusu Cenk Tosun için yeniden devreye girmişti.
Ancak İngiliz ekibi, Cenk'i bedava göndermek istemediği için bu transfer gerçekleşmedi. Siyah beyazlılar, bedelsiz olarak transferi bitirme peşinde ancak Everton, Cenk'i bir bedel karşılığında elinden çıkarmak istiyor.
Tüm bu haberler dolaşırlen, yıldız futbolcu ile ilgili çarpıcı bir haber yayınlandı. İngiliz basının haberine göre; Beşiktaş'tan 22.5 milyon Euro'ya kadroya dahil edilen Cenk Tosun'un Everton tarihindeki en kötü transferlerden biri olduğu iddia edildi.
1 GOLÜ 1.5 MİLYON STERLIN
Haberin detayında ise şu ifadeler yer aldı: Cenk Tosun, Everton formasıyla 60 maçta görev yaparak 11 gol attı ve 6 asist yaptı. Yani kulübe attığı gol başına 1.5 milyon Sterlinden fazlaya mal oldu.