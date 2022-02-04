BEŞİKTAŞ HABERİ: Everton'da Cenk Tosun pişmanlığı! O rakam şaşırttı (BJK spor haberi)

Ancak İngiliz ekibi, Cenk'i bedava göndermek istemediği için bu transfer gerçekleşmedi. Siyah beyazlılar, bedelsiz olarak transferi bitirme peşinde ancak Everton , Cenk'i bir bedel karşılığında elinden çıkarmak istiyor.

Tüm bu haberler dolaşırlen, yıldız futbolcu ile ilgili çarpıcı bir haber yayınlandı. İngiliz basının haberine göre; Beşiktaş'tan 22.5 milyon Euro'ya kadroya dahil edilen Cenk Tosun'un Everton tarihindeki en kötü transferlerden biri olduğu iddia edildi.