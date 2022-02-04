Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Everton'da Cenk Tosun pişmanlığı! O rakam şaşırttı (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERİ: Everton'da Cenk Tosun pişmanlığı! O rakam şaşırttı (BJK spor haberi)

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Everton'da forma giyen eski oyuncusu Cenk Tosun için yeniden devreye girmişti. Ancak İngiliz ekibi, Cenk'i bedava göndermek istemediği için bu transfer gerçekleşmedi. İngiliz basını da Cenk Tosun ile ilgili çarpıcı bir haber yayınladı. İşte tüm detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 18:29 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 18:57
ÖMER FARUK ÖZCAN
BEŞİKTAŞ HABERİ: Everton'da Cenk Tosun pişmanlığı! O rakam şaşırttı (BJK spor haberi)

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Everton'da forma giyen eski oyuncusu Cenk Tosun için yeniden devreye girmişti.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Everton'da Cenk Tosun pişmanlığı! O rakam şaşırttı (BJK spor haberi)

Ancak İngiliz ekibi, Cenk'i bedava göndermek istemediği için bu transfer gerçekleşmedi. Siyah beyazlılar, bedelsiz olarak transferi bitirme peşinde ancak Everton, Cenk'i bir bedel karşılığında elinden çıkarmak istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Everton'da Cenk Tosun pişmanlığı! O rakam şaşırttı (BJK spor haberi)

Tüm bu haberler dolaşırlen, yıldız futbolcu ile ilgili çarpıcı bir haber yayınlandı. İngiliz basının haberine göre; Beşiktaş'tan 22.5 milyon Euro'ya kadroya dahil edilen Cenk Tosun'un Everton tarihindeki en kötü transferlerden biri olduğu iddia edildi.

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