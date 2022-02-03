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Talisca’yı isterim

Alex Teixeira, “Talisca inanılmaz bir oyuncu. Beşiktaş maçlarını izledim harika işler yapmış... Beşiktaş’ta da beraber oynamak isterim” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2022 Perşembe 06:50
Talisca’yı isterim
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldız ismi Alex Teixeira, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, eski Beşiktaşlı Talisca'dan övgüyle bahsederken, "Anderson Talisca çok iyi bir oyuncu. Çin'de ona karşı oynadım. Duran toplar, son vuruşlar, asistler. Beşiktaş maçlarını da izledim, harika işler yapmış. Beşiktaş'ta beraber oynamak isterim. Bu benim verebileceğim bir karar değil. Talisca burada iyi işler yaptı ama benim daha iyilerini yapmak istiyorum çünkü herkesin kendi hikayesi vardır" ifadelerini kullandı. Sakatlığı atlattığını belirten Alex şöyle devam etti: "Şu an çok iyiyim, hiç bir sıkıntım yok. Bir daha sakatlıklar yaşamadan Beşiktaş'a katkı sağlayacağım. Beşiktaş'ta neler yapabileceğimi biliyorum. Sakatlıklar olmadığı zaman Alex Teixeira'nın kim olduğunu herkes görecek."

LIVERPOOL'U İSTEDİM

Liverpool'a gitmek istiyordum ama S. Donetsk çok yüksek rakamlar istedi. Liverpool o paralara çıkamadı, Shakhtar da işi yokuşa sürdü. O süreçte çok yorulmuştum ardından Çin fırsatı çıktı, iyi rakam teklif ettiler. Ailemi düşündüm, sonrasında kabul ettim.

ÖZGÜVEN GELDİ

Önder Hoca kaliteli bir teknik adam ve kaliteli bir insan. Zor zamanda geldi, takıma özgüven aşıladı. İyi bir hava getirdi. Çıkışa geçtik, önümüzdeki süreçte de iyi sonuçlar almak istiyoruz. Ben de Beşiktaş'a kupalar kazanmaya geldim, Beşiktaş için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım.

ASLA UNUTMAM!

Beşiktaş'taki ilk maçımda taraftarı görünce inanamadım. Tüylerim diken diken oldu. Buradaki ilk maçı ölene kadar unutmayacağım. Brezilya'da bile böyle bir taraftar topluluğu yok. Bana hissettirdiklerini hayatım boyunca unutmayacağım.

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