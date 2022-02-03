Talisca’yı isterim

LIVERPOOL'U İSTEDİM
Liverpool'a gitmek istiyordum ama S. Donetsk çok yüksek rakamlar istedi. Liverpool o paralara çıkamadı, Shakhtar da işi yokuşa sürdü. O süreçte çok yorulmuştum ardından Çin fırsatı çıktı, iyi rakam teklif ettiler. Ailemi düşündüm, sonrasında kabul ettim.
ÖZGÜVEN GELDİ
Önder Hoca kaliteli bir teknik adam ve kaliteli bir insan. Zor zamanda geldi, takıma özgüven aşıladı. İyi bir hava getirdi. Çıkışa geçtik, önümüzdeki süreçte de iyi sonuçlar almak istiyoruz. Ben de Beşiktaş'a kupalar kazanmaya geldim, Beşiktaş için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım.
ASLA UNUTMAM!
Beşiktaş'taki ilk maçımda taraftarı görünce inanamadım. Tüylerim diken diken oldu. Buradaki ilk maçı ölene kadar unutmayacağım. Brezilya'da bile böyle bir taraftar topluluğu yok. Bana hissettirdiklerini hayatım boyunca unutmayacağım.