Domagoj Vida’dan kontra teklif

Beşiktaş yönetimi çok ısrarcı olmamakla beraber Vida ile sözleşme yenilemek için görüşmeler yapıyor. Yılda yaklaşık 3.5 milyon Euro kazanan Vida'dan Kartal'a sürpriz bir teklif geldi. Beşiktaş daha önce Vida'ya 1+1+1 yıllık teklif karşılığında yıllık 1.5 milyon euro artı 500 bin euro'luk bonuslardan oluşan bir teklif sunmuştu. Vida'dan ise karşı bir teklif geldi. Yılda 1.5 milyon euro'luk teklifi kabul eden Hırvat stoper, her sezon sonunda yenilenme olmadan sözleşmesinin 3 yıllık uzatılmasını istedi.