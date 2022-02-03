Beşiktaş'ta N'Koudou gerçeği! Geldiği günden bu yana... (BJK spor haberi)

Geçen sezon Beşiktaş 'ın yaşadığı çifte kupa zaferinde en önemli pay sahiplerinden birisi de Georges-Kevin N'Koudou oldu. Takvim'in derlediği habere göre 32 karşılaşmada 8 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Fransız yıldız, Sergen Yalçın 'ın sisteminde önemli bir parça haline geldi.

SON MAÇ KASIMPAŞA



Ancak kariyeri boyunca N'Koudou'nun gelişiminin önünde büyük bir set oluşturan sakatlık sıkıntısı Beşiktaş'ın da canını fazlasıyla yaktı. Son olarak 3 Aralık'ta oynanan Kasımpaşa maçında forma giyen yıldız futbolcu, o tarihden bu yana takımdan uzak. Teknik direktör Önder Karaveli'nin yaptığı açıklamaya göre N'Koudou'nun sahalara dönüşü mart ayını bulacak. Böylece bu sezon Süper Lig'de sadece 8 maçta forma giyebilen 26 yaşındaki futbolcunun 3 sezonda kaçırdığı toplam maç sayısı 53'ü bulacak. 2019-20 sezonunun başında 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Tottenham Hotspur'dan Beşiktaş'a transfer olan N'Koudou şu ana kadar farklı bölgelerden tam 8 sakatlık yaşadı.



