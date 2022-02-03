BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın yeni hedefi Abdülkerim Bardakcı ve Aaron Boupendza!

Süper Lig 'in ilk yarısını istediği konumda bitiremeyen Beşiktaş , yeni sezona güçlü ve hazır girebilmek için geleceğe dönük transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sabah'ta yer alan habere göre ilk hamlesini Gedson Fernandes'le yapan siyah-beyazlılar, Konyaspor'un milli savunmacısı Abdülkerim Bardakcı ve geçtiğimiz sezon Hatayspor ile gol krallığı yaşayarak Al Arabi'ye transfer olan Aaron Boupendza ile de ilgileniyor.