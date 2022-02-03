BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın yeni hedefi Abdülkerim Bardakcı ve Aaron Boupendza!

Süper Lig'in ilk yarısını istediği konumda bitiremeyen Beşiktaş, yeni sezona güçlü ve hazır girebilmek için geleceğe dönük transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sabah'ta yer alan habere göre ilk hamlesini Gedson Fernandes'le yapan siyah-beyazlılar, Konyaspor'un milli savunmacısı Abdülkerim Bardakcı ve geçtiğimiz sezon Hatayspor ile gol krallığı yaşayarak Al Arabi'ye transfer olan Aaron Boupendza ile de ilgileniyor.
Kartal, sezon başından bu yana stoper mevkisi için listenin ilk sırasında yer alan Abdülkerim'i Konyaspor'dan resmen isteyecek. Konya'ya bonservis bedeli ve oyuncu teklifinde bulunulacak.