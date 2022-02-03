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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın yeni hedefi Abdülkerim Bardakcı ve Aaron Boupendza!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de ilk yarı itibarıyla zirvenin gerisinde kalan Beşiktaş, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Siyah-beyazlılar Gedson Fernandes'i kadrosuna katarak büyük ses getirmişti. Kara Kartal'ın şimdiki hedefi ise Abdülkerim Bardakcı ve Aaron Boupendza... İşte detaylar (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2022 Perşembe 10:46
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın yeni hedefi Abdülkerim Bardakcı ve Aaron Boupendza!

Süper Lig'in ilk yarısını istediği konumda bitiremeyen Beşiktaş, yeni sezona güçlü ve hazır girebilmek için geleceğe dönük transfer çalışmalarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın yeni hedefi Abdülkerim Bardakcı ve Aaron Boupendza!

Sabah'ta yer alan habere göre ilk hamlesini Gedson Fernandes'le yapan siyah-beyazlılar, Konyaspor'un milli savunmacısı Abdülkerim Bardakcı ve geçtiğimiz sezon Hatayspor ile gol krallığı yaşayarak Al Arabi'ye transfer olan Aaron Boupendza ile de ilgileniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın yeni hedefi Abdülkerim Bardakcı ve Aaron Boupendza!

Kartal, sezon başından bu yana stoper mevkisi için listenin ilk sırasında yer alan Abdülkerim'i Konyaspor'dan resmen isteyecek. Konya'ya bonservis bedeli ve oyuncu teklifinde bulunulacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın yeni hedefi Abdülkerim Bardakcı ve Aaron Boupendza!

Beşiktaş, gol yollarında yaşanan sıkıntıyı ise Aaron Boupendza ile aşmayı düşünüyor. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin de talip olduğu 25 yaşındaki futbolcuyu rakibinin aksine gelecek sezon için kadrosuna katmayı düşünüyor.

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