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BEŞİKTAŞ HABERİ: Gedson Fernandes'in transfer süreci nasıl işledi? Beşiktaş ve Benfica... (BJK spor haberi)

Beşiktaş, transfer döneminin son bombasını patlattı ve Gedson Fernandes'in işini bitirdi. Kartal, 23 yaşındaki yıldızı ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden adeta kaptı!.. Dün akşam İstanbul'a gelen ve 4+1 senelik sözleşme yapılacak olan Gedson Fernandes, sezon sonuna kadar Rizespor'da oynayacak. 1 Temmuz'dan itibaren de Beşiktaş'a gelecek. Peki, Gedson Fernandes'in transfer süreci nasıl işledi? İşte tüm detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2022 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ HABERİ: Gedson Fernandes'in transfer süreci nasıl işledi? Beşiktaş ve Benfica... (BJK spor haberi)

Transfer döneminde sessiz şekilde ilerleyen Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ın da istediği Gedson Fernandes'i transfer ederek bombayı patlattı. Süper Lig'de çıkış arayan Beşiktaş, gelecek sezonun planları bugünden devreye soktu. Siyah-beyazlılar, adı uzun süredir G.Saray ile adı anılan Portekizli orta saha oyuncusu Gedson için devreye girdi ve teklifini hem Benfica'ya hem de oyuncuya kabul ettirdi. Beşiktaş, Gedson Fernandes için 6 milyon euro bonservis, 4+1 yıllık sözleşme karşılığı 1 milyon euro da yıllık maaş ödeyecek.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Gedson Fernandes'in transfer süreci nasıl işledi? Beşiktaş ve Benfica... (BJK spor haberi)

5 SENEDE ÖDENECEK

Siyah-beyazlılar, Benfica takımına bir sonraki satıştan yüzde 50 pay verecek. Ayrıca Beşiktaş'ın 6 milyon euro'luk bonservisi 5 yılda ödeyeceği vurgulandı. Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Fernandes'in transferin ardından Beşiktaş'ta yabancı kontenjanı dolu olduğu için oyuncu sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyecek. 23 yaşındaki yıldız 1 Temmuz'dan itibaren de Beşiktaş forması giymeye başlayacak. Bu arada Portekizli, Beşiktaş'a transferi öncesinde sosyal medya hesabındaki tüm Galatasaray paylaşımlarını kaldırdı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Gedson Fernandes'in transfer süreci nasıl işledi? Beşiktaş ve Benfica... (BJK spor haberi)

'KAP'A BİLDİRİLDİ

Beşiktaş kulübü, Gedson İstanbul'a gelmeden paylaşımlarda bulundu. Kulübün resmi Twitter hesabından, "#GedSoon" paylaşımı yapıldı. Ardından KAP'a bildirim yapıldı ve "Gedson Carvalho Fernandes'in transferi konusunda kendisi ve kulübü SL Benfica ile görüşmelere başlanmıştır" denildi. Rizespor Kulübü de Gedson'un Rizespor forması giydiği fotoğraf paylaştı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Gedson Fernandes'in transfer süreci nasıl işledi? Beşiktaş ve Benfica... (BJK spor haberi)

TRANSFER SÜRECİ NASIL İLERLEDİ?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Gedson Fernandes için Benfica Başkanı Rui Costa ile yaptığı son görüşmeden 'olumsuz' yanıt aldı.

Bunun üzerine menajer Ahmet Bulut devreye girerek, "Ben hallederim" deyince son bir tur görüşme daha yapıldı. Ancak Rui Costa, "Kesin satın alma yoksa olmaz" dedi.

Ardından sezon başında Gedson Fernandes'i isteyen Beşiktaş ise önce 1.5 milyon euro artı kesin olmamak şartıyla 8.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonluk teklif sundu.

Benfica, Beşiktaş'a da "Kesin satın alma yoksa olmaz" deyince siyah- beyazlılardan kontra bir hamle geldi, "6 milyon euro verelim. Gedson'u alalım" dediler ve iş bitti.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Gedson Fernandes'in transfer süreci nasıl işledi? Beşiktaş ve Benfica... (BJK spor haberi)

KIRAN'DAN G.SARAY'A GÖNDERME

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray'a sosyal medya hesabından Gedson Fernandes göndermesi yaptı. Oğulcan Çağlayan transferi nedeniyle G.Saray ile gerilim yaşayan Tahir Kıran, instagram'dan paylaştığı şarkı sözünde "İntikam güzel şey" ifadelerine dikkat çekti. Gedson'u sezon sonuna kadar kiralayacak olmaları hakkında da konuşan Başkan Tahir Kıran "Gedson Fernandes'i Benfica'dan 6 aylık kiraladım" açıklamasını yaptı. Rizespor kulübü, kum saati paylaşımıyla transferi kendi taraftarına duyururken, Başkan Tahir Kıran da yaptığı farklı farklı paylaşımlarla G.Saray'a misilleme yaptı.

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