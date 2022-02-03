BEŞİKTAŞ HABERİ: Gedson Fernandes'in transfer süreci nasıl işledi? Beşiktaş ve Benfica... (BJK spor haberi)

Transfer döneminde sessiz şekilde ilerleyen Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ın da istediği Gedson Fernandes'i transfer ederek bombayı patlattı. Süper Lig'de çıkış arayan Beşiktaş, gelecek sezonun planları bugünden devreye soktu. Siyah-beyazlılar, adı uzun süredir G.Saray ile adı anılan Portekizli orta saha oyuncusu Gedson için devreye girdi ve teklifini hem Benfica'ya hem de oyuncuya kabul ettirdi. Beşiktaş, Gedson Fernandes için 6 milyon euro bonservis, 4+1 yıllık sözleşme karşılığı 1 milyon euro da yıllık maaş ödeyecek.
Transfer döneminde sessiz şekilde ilerleyen Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ın da istediği Gedson Fernandes'i transfer ederek bombayı patlattı. Süper Lig'de çıkış arayan Beşiktaş, gelecek sezonun planları bugünden devreye soktu. Siyah-beyazlılar, adı uzun süredir G.Saray ile adı anılan Portekizli orta saha oyuncusu Gedson için devreye girdi ve teklifini hem Benfica'ya hem de oyuncuya kabul ettirdi. Beşiktaş, Gedson Fernandes için 6 milyon euro bonservis, 4+1 yıllık sözleşme karşılığı 1 milyon euro da yıllık maaş ödeyecek.
5 SENEDE ÖDENECEK
Siyah-beyazlılar, Benfica takımına bir sonraki satıştan yüzde 50 pay verecek. Ayrıca Beşiktaş'ın 6 milyon euro'luk bonservisi 5 yılda ödeyeceği vurgulandı. Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Fernandes'in transferin ardından Beşiktaş'ta yabancı kontenjanı dolu olduğu için oyuncu sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyecek. 23 yaşındaki yıldız 1 Temmuz'dan itibaren de Beşiktaş forması giymeye başlayacak. Bu arada Portekizli, Beşiktaş'a transferi öncesinde sosyal medya hesabındaki tüm Galatasaray paylaşımlarını kaldırdı.
'KAP'A BİLDİRİLDİ
Beşiktaş kulübü, Gedson İstanbul'a gelmeden paylaşımlarda bulundu. Kulübün resmi Twitter hesabından, "#GedSoon" paylaşımı yapıldı. Ardından KAP'a bildirim yapıldı ve "Gedson Carvalho Fernandes'in transferi konusunda kendisi ve kulübü SL Benfica ile görüşmelere başlanmıştır" denildi. Rizespor Kulübü de Gedson'un Rizespor forması giydiği fotoğraf paylaştı.