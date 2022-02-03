BEŞİKTAŞ HABERİ: Gedson Fernandes'in transfer süreci nasıl işledi? Beşiktaş ve Benfica... (BJK spor haberi)

TRANSFER SÜRECİ NASIL İLERLEDİ?



Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Gedson Fernandes için Benfica Başkanı Rui Costa ile yaptığı son görüşmeden 'olumsuz' yanıt aldı.



Bunun üzerine menajer Ahmet Bulut devreye girerek, "Ben hallederim" deyince son bir tur görüşme daha yapıldı. Ancak Rui Costa, "Kesin satın alma yoksa olmaz" dedi.



Ardından sezon başında Gedson Fernandes'i isteyen Beşiktaş ise önce 1.5 milyon euro artı kesin olmamak şartıyla 8.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonluk teklif sundu.



Benfica, Beşiktaş'a da "Kesin satın alma yoksa olmaz" deyince siyah- beyazlılardan kontra bir hamle geldi, "6 milyon euro verelim. Gedson'u alalım" dediler ve iş bitti.



