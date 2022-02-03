BEŞİKTAŞ HABERİ: Atiba'dan flaş hamle! "At şu imzayı Larin" (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta kaptan Atiba'dan transfer hamlesi geldi. Kanadalı yıldız, sezon sonu sözleşmesi bitecek oyunculardan olan ve henüz yönetimle anlaşmayan Larin ile özel bir görüşme yaptı. Siyah-beyazlı takımda istikrarsız bir görüntü sergileyen Larin'e, kaptan Atiba'dan özel bir uyarı geldi. Milli takım dönüşü tekrar yönetimle masaya oturması beklenen Larin ile görüşen Kartal'ın vazgeçilmeyen ismi Atiba, arkadaşına sözleşme imzalamasının kendisi için daha iyi olacağını söyledi. Atiba'nın milli takım kampında Larin'e "Belki maddi olarak daha çok beklenti içinde olabilirsin ama burada uyum sağladın. Şehir, takım, her şey güzel. Bu ortamını bozma, imza at. Belki buradan daha fazla maaş verecek bir yer bulabilirsin ama huzuru bulamayabilirsin" dediği öğrenildi.



CEYHUN KAZANCI GÖRÜŞECEK



Beşiktaş yönetimi ile Larin arasındaki sözleşme yenileme görüşmeleri uzun süredir devam ediyor. Adı Galatasaray ile de anılan Larin'in menajeriyle bugüne kadar yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, milli takım dönüşü Larin ile aracısız yüz yüze bir görüşme yapmayı planlıyor.