Gedson Beşiktaş’ta

Ara transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Gedson Fernandes konusunda dün gece flaş bir gelişme yaşandı. Geçen yıl kiralık oynadığı Galatasaray'a dönmesi beklenen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Yıldız ismin menajeri Ahmet Bulut'un "Galatasaray'a transferi gerçekleşmeyecek gibi gözüküyor. Başka bir kulüple görüşüyoruz. Yarın (bugün) Gedson'un durumu netleşecek" sözlerinin ardından Beşiktaş cephesinden flaş haberler geldi. Önce oyuncunun kiralık olarak Kartal'a geleceğe konuşuldu, gece saatlerinde ise 4+1 yıllık anlaşma haberleri gündeme bomba gibi düştü. Beşiktaş'ın gelecek vadeden yıldız isim için Benfica ile 6 milyon euro bonservis karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi. Benfica'da bu sezon yeteri kadar şans bulamayan ve takımdan ayrılmak isteyen Gedson'un siyah-beyazlı takımın teklifine olumlu yanıt verdiği dile getirildi. Ön libero mevkiinde görev yapan 23 yaşındaki oyuncu 4+1 senelik sözleşmeye imza atacak.



Benfica'ya bedelsiz kiralama, sezon sonu ise 6 milyon euro'ya satın alma teklifinde bulunan siyah- beyazlı yönetim mali şartların oluşmama ihtimaline karşılık Gedson'un sezon sonuna kadar başka bir takıma kiralanmasını teklif etti.