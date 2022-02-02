Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Sambacı stoper! Rodrigo Caio için görüşmeler başladı

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Sambacı stoper! Rodrigo Caio için görüşmeler başladı

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Domagoj Vida ile henüz anlaşma sağlayamayan, Welinton'un ise performansından memnun olmayan Beşiktaş, stoper arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, bu doğrultuda rotasını bu kez de Brezilya'ya çevirdi. Kartal, Flamengo’da forma giyen 28 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Caio’yu kiralamak için düğmeye bastı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Sambacı stoper! Rodrigo Caio için görüşmeler başladı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig'in ikinci yarısında çıkışa geçmek isteyen siyah-beyazlılarda gündem Rodrigo Caio. Stoper mevkiine bir takviye yapmak isteyen yönetim, adı sezon başında da gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen 28 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu için yeniden harekete geçti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Sambacı stoper! Rodrigo Caio için görüşmeler başladı

Brezilya basınında yer alan haberde, Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcuyu kiralamak istediği iddia edildi. Haberde, Beşiktaş'ın Flamengo ile bir görüşme gerçekleştirdiği de iddia edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Sambacı stoper! Rodrigo Caio için görüşmeler başladı

5 KEZ BREZİLYA MİLLİ TAKIMI FORMASINI GİYDİ
Siyah-beyazlılara daha önce menajerler aracılığıyla Teixeira için Caio takası önerisi gelmişti. Brezilyalı defans oyuncusu profesyonel kulüp kariyerinde toplam 2 takımda görev yaptı. Sao Paulo'da 173 maçta oynayan Caio, bu periyotta 5 gol atarken, 5 de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Sambacı stoper! Rodrigo Caio için görüşmeler başladı

Sambacı, Flamengo formasıyla ise 102 resmi maçta şans buldu, 3 gol attı, 1 de gol pası verdi. Rodrigo Caio, Brezilyalı Milli takım formasını da 5 kez terletti. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan sambacının kulübüyle 2023'ün Aralık ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Sambacı stoper! Rodrigo Caio için görüşmeler başladı

Rodrigo Caio profesyonel futbol kariyeri boyunca iki farklı takımın formasını giydi. Sao Paulo ve Flamengo takımlarında toplamda 275 resmi karşılaşmaya çıkarken 8 gol atıp 6 da asist üreterek toplamda 14 gole direkt etki etti. Hava toplarına hakimiyetiyle dikkat çeken Caio, yüksek top tekniği ve isabetli pas oranıyla da dikkat çekiyor.

DİĞER
Berdan Mardini'den yasak aşkı için boşanan Fatoş Yelliler spor pozu ile yaktı geçti! Fatoş Yelliler'in göğüs dekoltesi olay oldu!
İzmir'de yol kenarında yanan valizden erkek cesedi çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor