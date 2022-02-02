BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Sambacı stoper! Rodrigo Caio için görüşmeler başladı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig'in ikinci yarısında çıkışa geçmek isteyen siyah-beyazlılarda gündem Rodrigo Caio. Stoper mevkiine bir takviye yapmak isteyen yönetim, adı sezon başında da gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen 28 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu için yeniden harekete geçti.

Brezilya basınında yer alan haberde, Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcuyu kiralamak istediği iddia edildi. Haberde, Beşiktaş'ın Flamengo ile bir görüşme gerçekleştirdiği de iddia edildi.