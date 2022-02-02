BEŞİKTAŞ HABERİ: Josef de Souza'dan Galatasaray'a gönderme! Gedson Fernandes... (BJK spor haberi)

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve sarı-kırmızılıların da transfer gündeminde yer alan Gedson Fernandes ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sezonun ikinci yarısını Çaykur Rizespor'da kiralık olarak geçirecek olan Portekizli orta saha oyuncusunun transferi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilirken, transferin resmileşmesinin ardından Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Josef de Souza'dan ilginç bir paylaşım geldi.

Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından gözünden yaşlar gelerek gülen bir emoji paylaşarak Galatasaray'da göndermede bulundu. Josef'in bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.

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