Ayağıma ‘demir’ girdi!

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Serdar Saatçı, İHA'dan Bozhan Memiş'e özel açıklamalarda bulundu. Hayatında birçok dönüm noktası olduğunu söyleyen Serdar, "Sezonun başlamasına 10 gün kala ayağıma demir girmişti. Ayağımın altına dikiş atılmıştı. Doktor bana 'Bir daha futbol oynayamayabilirsin' demişti. Donup kaldım, içim parçalandı. Dikişler tutmadı, geri dönmem üç ay sürdü. Sonrasında da köyde tırpanla ayağımı kestim" ifadelerini kullandı. Serdar, babasının kendisini sırtında taşıdığı anısını da şöyle anlattı: "Bayrampaşa'dan, Beşiktaş'a geçtim. Yaşım küçük olduğu için antrenman bittikten sonra Mecidiyeköy yokuşundan çıkıyorduk. Oraya da 'Cehennem yokuşu' diyorlarmış. Babam beni sırtında taşıyordu yorulduğum için, o günleri hiç unutmadım."

BABAMIN LAKABI 'KATİL SEDAT'

Örnek aldığım isim babam. Babama futbol oynarken 'Katil Sedat' diyorlarmış. Hayatımda gördüğüm en sert stoper. Stoperlere göre aslında boyu kısa ama çok iyi sıçrıyor. Aynı takımda oynadık beraber, beni forvete geçirdi. Forvette 6 gol attım ve rakibin stoperi sinirlenmişti ve bana sert müdahale etti. Babam da sinirlendi ve karşılık verdi.

TEKMEYE KAFA ATARIM

Boyumun uzun olması benim için artı ama sıçrayışımın da iyi olması gerekiyor. Bunu geliştirmem gerekiyor. Biraz sert ve hırslı olduğumu düşünüyorum. Tekmeye bile kafa atasım geliyor bazen. Biraz daha hızlanmam gerekiyor. Kısa mesafede daha çabuk olmam gerekiyor. Belime ağırlık bağlayarak geliştirmeye çalışıyorum bunu.

O MÜZİK BAŞKAYDI

Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçına ilk 11 başladım. Herkesin hayalini kurduğu bir atmosfer. Isınırken heyecanım yoktu. Ama Şampiyonlar Ligi müziği bir başladı, bende de heyecan başladı. Annem, babam sevinçten ağlamışlar. Maçı kaybettiğimiz için çok üzgündük ama fena bir performans sergilememiştim. Sonuçta Haller'e karşı oynamıştım.