Sağanak yağmur altında çalıştılar

Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Beşiktaş'ta hazırlıklar günde çift idmanla devam ediyor. Teknik Direktör Önder Karaveli yönetiminde sabah kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışan siyah-beyazlılar, yoğun yağmur altında idmanlarına devam etti.
SüperLig'e verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Beşiktaş'ta hazırlıklar günde çift idmanla devam ediyor. Teknik Direktör Önder Karaveli yönetiminde sabah kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışan siyah-beyazlılar, yoğun yağmur altında idmanlarına devam etti. İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşen çalışmada Ghezzal dışında eksik yoktu. Kara Kartal akşam ise salonda çalıştı.