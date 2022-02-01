Rachid Ghezzal sakatlık geçirdi

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal herkesi korkuttu. Önceki gün yapılan idmanda sağ kalça kemiğinde sıkışma sendromuna bağlı kapsüller zorlanma tespit edilen ve dün yapılan antrenmana katılmayan Cezayirli futbolcunun tedavisine İstanbul'da devam edilmesine karar verilirken, Ghezzal dün sabah erken saatlerde kamptan ayrılarak İstanbul'a döndü.
Beşiktaş'ınCezayirli yıldızı Rachid Ghezzal herkesi korkuttu. Önceki gün yapılan idmanda sağ kalça kemiğinde sıkışma sendromuna bağlı kapsüller zorlanma tespit edilen ve dün yapılan antrenmana katılmayan Cezayirli futbolcunun tedavisine İstanbul'da devam edilmesine karar verilirken, Ghezzal dün sabah erken saatlerde kamptan ayrılarak İstanbul'a döndü.