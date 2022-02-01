Kartallar dönüyor

Milli arada Antalya'da kamp yapan Beşiktaş, bugün İstanbul'a geri dönüyor. Soğuk hava şartları nedeniyle çalışmalarını Güney'de sürdürmeyi tercih eden Kara Kartallar, bugün öğlen saatlerinde geri dönecek.
Milli arada Antalya'da kamp yapan Beşiktaş, bugün İstanbul'a geri dönüyor. Soğuk hava şartları nedeniyle çalışmalarını Güney'de sürdürmeyi tercih eden Kara Kartallar, bugün öğlen saatlerinde geri dönecek. Beşiktaş kafilesi, hafta sonundaki Antalyaspor maçı hazırlıklarına Ümraniye'de devam edecek.