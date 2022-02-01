Gomez'le büyüdüm

Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, Antalya kampının son gününde önemli açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan Emirhan, geçmişteki ve şu andaki idollerinden bahsederken şu ifadeleri kullandı: "Küçükken idolüm Fabregas idi ama stilim değiştikçe De Bruyne ve Iniesta'yı kendime daha yakın görmeye başladım. Oyunu çift yönlü oynamayı seviyorum. Git-gel yapmayı seviyorum ayrıca içeri koşu atmayı da seviyorum. Bunu öğrenirken hep Mario Gomez izledim. Hatta zihinsel antrenman yaparken ve maçtan önce hep Mario Gomez golleri izliyorum." Miralem Pjanic'ten de övgüyle bahseden Emirhan, "Pjanic ile oynamak çok güzel bir avantaj. Pjanic gibi bir oyuncu varken bu fırsatı kullanmak gerekiyor. Onunla ne kadar çok süre geçirirsem benim için o kadar tecrübe olur" ifadelerini kullandı.

EMİRHAN İLKHAN: 13-14 YAŞLARINDA AZ DAHA FUTBOLU BIRAKIYORDUM!

13-14 yaşlarımdayken futbolu bırakmayı düşünmüştüm, çünkü fazla oynama şansı bulamamıştım. Bu süreci kendi kendime yönettim. Kafamı sadece futbola yordum. Eğer başka bir şey düşünseydim futbolu bırakırdım çünkü fazla hedefim kalmamıştı. Kimsenin yüzü kara çıkmasın diye devam ettim.

AL TOPU, GEREKİRSE KAYBET!

Süper Kupa finalinde Önder Karaveli hoca .ana kanat olarak oyuna gireceğimi söyledi. İlk önce çok şaşırdım ama sonra 'tamam' dedim, Beşiktaş sonuçta. İlk dakikalar topa ulaşamadım sanırım biraz heyecanlanmıştım. Ama Önder Hoca bana "Al topu, gerekirse kaybet" diye bağırınca bir özgüven patlaması oldu.

İLK ŞUTUM DİREKTE

A takımdaki ilk maçımda attığım ilk şut direkten döndü, inanılmaz üzüldüm. Sonrasında ise gol attım. O an ne yaptığımı da hatırlamıyorum sadece koştum. Hatta saha daha büyük olsa biraz daha koşardım. Malatyaspor maçında da top direkten döndü. Eğer o golü atabilseydim maçı bitirebilirdim ama olmadı.