Beşiktaş'tan Galatasaray'a Gedson Fernandes çalımı! Anlaşma sağlandı

Beşiktaş, ismi yaz transfer döneminden bu yana Galatasaray'la anılan Gedson Fernandes'i son anda devreye girerek ezeli rakibinin elinden kaptı.

Siyah beyazlılar, Portekizli oyuncunun kulübü Benfica ile anlaşma sağladı. Yıldız futbolcu 4+1 yıllığına Beşiktaş forması giyecek.

Siyah beyazlılardaki yabancı problemi sebebiyle Gedson Fernandes, sezon sonunda Beşiktaş'a katılacak. Siyah beyazlılar oyuncuyu sezon sonuna kadar bir Süper Lig ekibine kiralayacak.

Gedson yıllık 1 milyon Euro kazanacak. Benfica'ya ise 6 milyon Euro bonservis ücreti ve sonraki satıştan %50 pay verilecek.