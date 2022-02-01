Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta sürpriz transfer gelişmesi! Ghezzal, Larin ve Emirhan İlkhan için Atalanta devrede

Beşiktaş'ta sürpriz transfer gelişmesi! Ghezzal, Larin ve Emirhan İlkhan için Atalanta devrede

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılarda ilginç bir transfer operasyonu yaşanabilir. Buna göre İtalya Serie A kulüplerinden Atalanta, Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, Cyle Larin ve Emirhan İlkhan'a talip oldu. İşte Beşiktaş'ta yaşanan o gelişme...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 09:33
Beşiktaş'ta sürpriz transfer gelişmesi! Ghezzal, Larin ve Emirhan İlkhan için Atalanta devrede

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, Beşiktaş'tan üç futboluyu takibe aldı... Bergamo ekibinin yönetimi, siyah beyazlı takımdan Rachid Ghezzal, Cyle Larin ve Emirhan İlkhan'ı izlemek üzere scout'larını İstanbul'a gönderdi.

Beşiktaş'ta sürpriz transfer gelişmesi! Ghezzal, Larin ve Emirhan İlkhan için Atalanta devrede

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, daha önce Fenerbahçe-Beşiktaş maçını izleyen İtalyan scout'lar Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasını da takip ederek bu üç isim hakkında notlar tutacak. Atalanta'nın scout'ları yaptıkları açıklamada "İyi yetişmiş, genç isimleri kadromuza katmak istiyoruz. Biz raporlarımızı sunacağız, karar teknik heyetin" dediler.

Beşiktaş'ta sürpriz transfer gelişmesi! Ghezzal, Larin ve Emirhan İlkhan için Atalanta devrede

BEŞİKTAŞ SICAK BAKABİLİR

Milli futbolcularımızdan Merih Demiral'ın kiralık olarak forma giydiği Atalanta Serie A'da dördüncü sırada ve Şampiyonlar Ligi'ne girme mücadelesi veriyor.

Beşiktaş'ta sürpriz transfer gelişmesi! Ghezzal, Larin ve Emirhan İlkhan için Atalanta devrede

Mavi siyahlılar ayrıca UEFA Avrupa Ligi ve İtalya Kupası'nda da yoluna devam ediyor. Atalanta'nın Beşiktaş'ta izlediği üç futbolcudan hangisi veya hangileri için teklif vereceği, bu teklifin ne zaman geleceği belirsiz.

Beşiktaş'ta sürpriz transfer gelişmesi! Ghezzal, Larin ve Emirhan İlkhan için Atalanta devrede

Beşiktaş cephesi ise bu üç futbolcuya iyi bir teklif gelmesi durumunda satışa sıcak bakıyor. Siyah beyazlı ekip finansal fair play kurallarına uymak için değerini bulan tüm satış seçeneklerine açık durumda.

DİĞER
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna’dan sevindiren haber! Rihanna anne oluyor!
Farah Zeynep Abdullah aşkta dikiş tutturamıyor! DJ Artz ile ilişkisini sonlarından güzel oyuncu fotoğrafları sildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor