Beşiktaş'ın yıldızı Rıdvan Yılmaz'ın menajeri konuştu! "Avrupa'dan transfer teklifleri var"

Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın menajeri yaptığı açıklamada, oyuncusuna tekliflerin olacağını söyledi.



İşte o açıklama;

"Rıdvan'a Avrupa'dan teklifler var. Beşiktaş, bunu değerlendirecektir. Rıdvan'ın hayali Avrupa'da oynamak. 3 hayali vardı; Beşiktaş, milli forma. Bir hayali daha kaldı.

Rıdvan'ın Beşiktaş'tan ayrılması durumunda zaten kontrat uzatmakla ilgili bir konu ortadan kalkar. Beşiktaş'ta kalacaksa da yeni bir formül üretiriz. Rıdvan ve Beşiktaş arasında iki tarafın da mutlu olabileceği bir formül üretiriz."