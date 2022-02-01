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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cyle Larin'de son tango! Ya imza ya ayrılık

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin'le son kez masaya oturulacak. Siyah-beyazlılardan senelik 2.2 milyon euro isteyen Kanadalı golcü ile sportif direktör Ceyhun Kazancı yüz yüze görüşecek. Siyah-beyazlıların Larin'e önereceği yıllık ücret de belli olurken, Kanadalı yıldıza ‘Ya imza, ya ayrılık’ denilecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cyle Larin'de son tango! Ya imza ya ayrılık

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi tamamlanacak olan Cyle Larin'in durumu son görüşmeye kaldı. Yönetimin daha önce iki kez masaya oturduğu ancak anlaşma sağlayamadığı Kanadalı oyuncuyla kısa bir süre sonra son kez görüşme odasına gireceği ifade edildi. Adı Galatasaray ile de anılan Cyle Larin'in menajeriyle bugüne kadar yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, milli takım dönüşü Larin ile aracısız yüz yüze bir görüşme yapmayı planlıyor. Larin'in menajeri önceki görüşmelerde 2 milyon 250 bin euro talep etmiş, siyah beyazlı yönetim ise 1 milyon 700 bin euro verebileceğini açıklamıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cyle Larin'de son tango! Ya imza ya ayrılık

KABUL ETMESİNİ BEKLİYORUZ
TFF limitleri gereği takım bütçesini 25 milyon euro'ya çekme mecburiyeti nedeniyle Beşiktaş yönetimi kadroda tutacağı oyunculara yüksek maaş ödemek istemiyor. Sportif direktör Ceyhun Kazancı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim şartlarımız belli. Larin ile yapılacak görüşmede yine aynısını sunacağız. Bu teklifi kabul edeceğini düşünüyoruz " ifadelerini kullandı. Ceyhun Kazancı, önceki gün Antalya'da teknik direktör Önder Karaveli ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Larin'in yanı sıra Vida ve Güven Yalçın ile de görüşmeleri sürdürdüklerini söylemişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cyle Larin'de son tango! Ya imza ya ayrılık

TARİHE GECTİ
Beşiktaşlı Cyle Larin, Kanada tarihine geçti. 2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu- CONCACAF Elemeleri final turunda Kanada, ABD'yi 2-0 yenerken Larin de bir gole imza koydu. 26 yaşındaki futbolcu, 23 gole ulaşarak böylece Kanada Milli Takımı'nda en fazla gol atan futbolcu oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cyle Larin'de son tango! Ya imza ya ayrılık

ARKA DİREK LARIN
Cyle Larin, geçen sezon teknik direktör Sergen Yalçın ile yaşanan şampiyonlukla birlikte değerini katladı. Yalçın tarafından sol açığa alınan ve böylece daha fazla gol atan Larin'in adı 'Arka Direk Larin'e çıktı. Kanadalı oyuncu geçen sezon toplam 45 maçta 23 gol atıp 5 de asist yaptı ve kariyerinin zirvesine çıktı. Cyle Larin bu sezon ise 25 maçta 7 gol atıp 1 asiste imza koydu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cyle Larin'de son tango! Ya imza ya ayrılık

WAREGEM'İN BEDELSİZ OYUNU
Beşiktaş yönetimi, Larin'i 2.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla 2019-2020 sezonunda Zulte Waregem takımına kiraladı. Larin, Belçika ekibinde 33 maçta 9 gol ve 6 asistlik bir performansla oynadı. Kulüp oyuncudan memnun kalmasına rağmen satın alma opsiyonunu kullanmak yerine oyuncuyu bedelsiz almanın yolunu seçti. Ancak Beşiktaş yönetimi Belçika ekibinin bu teklifine yanıt bile vermeden geri çevirdi.

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