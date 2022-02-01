BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cyle Larin'de son tango! Ya imza ya ayrılık

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi tamamlanacak olan Cyle Larin'in durumu son görüşmeye kaldı. Yönetimin daha önce iki kez masaya oturduğu ancak anlaşma sağlayamadığı Kanadalı oyuncuyla kısa bir süre sonra son kez görüşme odasına gireceği ifade edildi. Adı Galatasaray ile de anılan Cyle Larin'in menajeriyle bugüne kadar yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, milli takım dönüşü Larin ile aracısız yüz yüze bir görüşme yapmayı planlıyor. Larin'in menajeri önceki görüşmelerde 2 milyon 250 bin euro talep etmiş, siyah beyazlı yönetim ise 1 milyon 700 bin euro verebileceğini açıklamıştı.
KABUL ETMESİNİ BEKLİYORUZ
TFF limitleri gereği takım bütçesini 25 milyon euro'ya çekme mecburiyeti nedeniyle Beşiktaş yönetimi kadroda tutacağı oyunculara yüksek maaş ödemek istemiyor. Sportif direktör Ceyhun Kazancı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim şartlarımız belli. Larin ile yapılacak görüşmede yine aynısını sunacağız. Bu teklifi kabul edeceğini düşünüyoruz " ifadelerini kullandı. Ceyhun Kazancı, önceki gün Antalya'da teknik direktör Önder Karaveli ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Larin'in yanı sıra Vida ve Güven Yalçın ile de görüşmeleri sürdürdüklerini söylemişti.
TARİHE GECTİ
Beşiktaşlı Cyle Larin, Kanada tarihine geçti. 2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu- CONCACAF Elemeleri final turunda Kanada, ABD'yi 2-0 yenerken Larin de bir gole imza koydu. 26 yaşındaki futbolcu, 23 gole ulaşarak böylece Kanada Milli Takımı'nda en fazla gol atan futbolcu oldu.