BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cyle Larin'de son tango! Ya imza ya ayrılık

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi tamamlanacak olan Cyle Larin'in durumu son görüşmeye kaldı. Yönetimin daha önce iki kez masaya oturduğu ancak anlaşma sağlayamadığı Kanadalı oyuncuyla kısa bir süre sonra son kez görüşme odasına gireceği ifade edildi. Adı Galatasaray ile de anılan Cyle Larin'in menajeriyle bugüne kadar yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, milli takım dönüşü Larin ile aracısız yüz yüze bir görüşme yapmayı planlıyor. Larin'in menajeri önceki görüşmelerde 2 milyon 250 bin euro talep etmiş, siyah beyazlı yönetim ise 1 milyon 700 bin euro verebileceğini açıklamıştı.