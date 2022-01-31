TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a Aaron Boupendza müjdesi! Menajeri açıkladı

Golcü sıkıntısı çeken Beşiktaş'ta son dönemde adı sıkça siyah-beyazlı kulüple anılan Aaron Boupendza için flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre 25 yaşındaki Gabonlu forvetin menajeri Harve Cros'un Beşiktaş yönetimine oyuncunun gelmeye hazır olduğunu ilettiği ileri sürüdü.

Yönetimin ise henüz bir yanıt vermediği ve 8 Şubat'ta bitecek olan transfer dönemini nedeniyle birkaç gün daha konuyu düşünme kararı aldığı kaydedildi.