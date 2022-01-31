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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a Aaron Boupendza müjdesi! Menajeri açıkladı

Ara transfer döneminde Michy Batshuayi'nin yanına kaliteli bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen Beşiktaş, Süper Lig'in geçen sezonki gol kralı Aaron Boupendza'yı gündemine almıştı. Gabonlu yıldızın menajeri Harve Cros ise yaptığı açıklamada Beşiktaş'a mesaj gönderdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a Aaron Boupendza müjdesi! Menajeri açıkladı

Golcü sıkıntısı çeken Beşiktaş'ta son dönemde adı sıkça siyah-beyazlı kulüple anılan Aaron Boupendza için flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre 25 yaşındaki Gabonlu forvetin menajeri Harve Cros'un Beşiktaş yönetimine oyuncunun gelmeye hazır olduğunu ilettiği ileri sürüdü.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a Aaron Boupendza müjdesi! Menajeri açıkladı

Yönetimin ise henüz bir yanıt vermediği ve 8 Şubat'ta bitecek olan transfer dönemini nedeniyle birkaç gün daha konuyu düşünme kararı aldığı kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a Aaron Boupendza müjdesi! Menajeri açıkladı

Al-Arabi kulübü ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Boupendza'nın kiralanacağı iddia edilmişti. Daha önce Süper Lig'de Hatayspor'da forma giyen forvetin, yeni takımında mutlu olmadığı için ayrılığa sıcak baktığı belirtiliyordu.

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