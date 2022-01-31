Tercihi ne olacak? Can Bozdoğan'dan milli takım sözleri

MİLLİ TAKIM SÖZLERİ!

"Kuntz ile bir görüşmemiz olmadı henüz. Genç yaş milli takımlarında Almanya forması giydim. Milli takım kararı gelecekte verilecek bir karar. Şu an için bir şey diyemiyorum."

"Ben her zaman en yukarıyı, en üstü hedefleyen bir futbolcuyum. Daha büyük kulüplerde oynamak isterim ama gelecek ne getirecek göreceğiz. Almanya ile Türk futbolu arasındaki fark teknik ve anlamında. Almanya'nın daha hızlı olduğunu söyleyebilirim. Top sizdeyken çok fazla düşünecek zamanınız yok. Türkiye'nin daha sert, daha temaslı olduğunu söyleyebilirim."