Haberler Beşiktaş Tercihi ne olacak? Can Bozdoğan'dan milli takım sözleri

Tercihi ne olacak? Can Bozdoğan'dan milli takım sözleri

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Can Bozdoğan, takımının Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Kampın güzel geçtiğini ifade eden 20 yaşındaki futbolcu, bu tarz kampların yakın olma anlamında önemli olduğunu söyledi. Öte yandan milli takım hakkında konuşan Can, teknik direktör Stefan Kuntz ile henüz bir görüşmeleri olmadığını ifade etti. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 17:16
Tercihi ne olacak? Can Bozdoğan'dan milli takım sözleri

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Can Bozdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Takımının Antalya kampında konuşan 20 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile henüz görüşmediklerini söyledi.

İşte o açıklamalar...

Tercihi ne olacak? Can Bozdoğan'dan milli takım sözleri

"Kamp benim için iyi gidiyor. 1 haftadır buradayız. Çift idmanla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Birbirimizi iyi anlıyoruz. Bu tarz kamplar yakın olma anlamında çok önemlidir. Güzel geçiyor kampımız."

Tercihi ne olacak? Can Bozdoğan'dan milli takım sözleri

"Dortmund - Schalke, Almanya'da bir derbi maçı. Dortmund'a karşı oynadık, benim için de ekstra bir motivasyon kaynağıydı ama maalesef yenildik. Ben şu anda Beşiktaş'ın futbolcusuyum. Maçları düşünüyorum sadece. Gelecek neyi getirecek göreceğiz."

Tercihi ne olacak? Can Bozdoğan'dan milli takım sözleri

MİLLİ TAKIM SÖZLERİ!
"Kuntz ile bir görüşmemiz olmadı henüz. Genç yaş milli takımlarında Almanya forması giydim. Milli takım kararı gelecekte verilecek bir karar. Şu an için bir şey diyemiyorum."

Tercihi ne olacak? Can Bozdoğan'dan milli takım sözleri

"Ben her zaman en yukarıyı, en üstü hedefleyen bir futbolcuyum. Daha büyük kulüplerde oynamak isterim ama gelecek ne getirecek göreceğiz. Almanya ile Türk futbolu arasındaki fark teknik ve anlamında. Almanya'nın daha hızlı olduğunu söyleyebilirim. Top sizdeyken çok fazla düşünecek zamanınız yok. Türkiye'nin daha sert, daha temaslı olduğunu söyleyebilirim."

Tercihi ne olacak? Can Bozdoğan'dan milli takım sözleri

"Beşiktaş taraftarı oynadığım kulüpler arasında zirvede olanıdır. En gürültülü, en çılgın atmosfer onlarda. Çok güzel bir atmosferdi ilk maçım. Beşiktaş taraftarını daha önceden biliyordum. Çok çılgınca ve harika bir atmosfer vardı."

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