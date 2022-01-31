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Kartallar tam gaz devam

Siyah-beyazlı takım dün yaptığı antrenmanla Antalya kampını sürdürdü. Günü tek idmanla geçiren Kara Kartallar, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması sonrası taktik provalar gerçekleştirdi. Ardından yarı sahada çift kale maç yapan futbolcular ardından şut denemeleri ile idmanı noktaladı. Futbolcuların antrenmandaki neşeli görüntüsü gözlerden kaçmadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Kartallar tam gaz devam
Siyah-beyazlı takım dün yaptığı antrenmanla Antalya kampını sürdürdü. Günü tek idmanla geçiren Kara Kartallar, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması sonrası taktik provalar gerçekleştirdi. Ardından yarı sahada çift kale maç yapan futbolcular ardından şut denemeleri ile idmanı noktaladı. Futbolcuların antrenmandaki neşeli görüntüsü gözlerden kaçmadı. Beşiktaş hazırlıklarına bugün yapılacak idmanla devam edecek.
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