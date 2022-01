Hayalimin zirvesi

Beşiktaş teknik direktörü Önder Karaveli, Antalya kampında açıklamalar yaptı. Siyah-beyazlı takımın başında geçirdiği her günü saydığını belirten Önder hoca "Beşiktaş ile 52. günüm (dün). Her gün kıymetli, sayarak gidiyorum. Çok hoşuma gidiyor bu" diyerek söze başlayıp şöyle devam etti: Her sabah uyanıp Beşiktaş için en doğru ne yapabilirim diye güne başlıyorum. Sihirli bir değneğim olsa, 'Beşiktaş dünyanın en büyük kulübü olsun' dokunuşunu yaparım. Hayallerimin tepesinde Beşiktaş var" Önder Karaveli, transfer konusunda ise şu ana kadar yönetimden bir talepte bulunmadığını sözlerine ekledi.

GOLLERİ ARTACAK

Kendini sürekli geliştirmeye çalıştığını da sözlerine ekleyen siyah beyazlı çalıştırıcı "Bir amatör maçtaki antrenörün, bir hamlesi bile ufak açabilir. Her türlü maçı izliyorum ama sonunda kendimle ilgili felsefeyi oluşturuyorum" dedi. Karaveli, gol yollarında etkisiz kalındığı eleştirileri için de konuştu. Batshuayi'ye esktra gol idmanları yaptırıldığı bilgisini veren Önder hoca "Batshuayi ile idmanlardan sonra İstanbul'da da gol vuruşu çalışmaları yaptık. Batshuayi, gol sayısını artıracaktır. Bütün gol ile ilgili durumu onun üstüne yüklemek doğru değil. Onu bazen doğru zamanda topla buluşturamadığımız zamanlar oluyor" diye konuştu.

MAAŞI 500 BİN TL OLDU

Karaveli' nin maaşı da sık sık gündeme getirilmişti. Bir gazetede Karaveli'nin maaşına ciddi zam yapıldığı ve sezon sonuna kadar 1 milyon 700 bin TL alacağı ileri sürüldü. Ancak genç teknik adamın maaşının 1.7 milyon TL değil 500 bin TL olduğu öğrenildi. Karaveli, sezon sonuna kadar bu ücreti alacak.

KAYSERİ MAÇI FARKLIYDI

İlk çıktığı Kayseri maçında özel bir durum yaşadığına dikkat çeken Karaveli, "Bu sorumluluk bana verildiğinde benim için kıymetliydi. Beşiktaş gibi büyük bir camia U19 antrenörüne güvendi. O gün kazanacağımıza dair büyük bir his vardı. Oyuncuların gösterdiği pozitif enerji sahada maçı kazandırdı" dedi.

İDMANLAR ÇOK OLUMLU

Antalya kampına da değinen Karaveli, "Özellikle saha antrenmanları ve oynadığımız oyunu değiştirme açısından olumlu idmanlar oldu. İyi çalışıyoruz. Oyuncuların da katılımları son derece yüksek. Umarım İstanbul'a döndükten sonra başlayacağımız maç trafiğinde bunun karşılığını alırız ve katlayarak üzerine koyarız" ifadelerini kullandı.

İŞİMİ AŞKLA YAPIYORUM

Karaveli: Askerlikte günler geriye doğru sayılır. Uzun bir askerlik yaptım. Burada yaşadığım her günün kıymetini bilerek ileri doğru sayıyorum. Futbol antrenörlüğünü, aşkla yapan bir insanım. Antrenör olmaya devam edeceğim ama nerede olacağına dair fikrim yok. Belki de dünyanın herhangi bir yerinde antrenörlük yapmak istiyorum.

PJANIC'İ İZLEMEK KEYİFLİ

Karaveli, Pjanic için ayrı bir parantez açtı. Siyah beyazlı hoca şunları söyledi: Pjanic ile antrenmanda, maçta olmak, Beşiktaş'ta seyretmek keyif verici. Oyunu yavaşlattığına dair yorumlar oluyor. Sahada Pjanic kadar hızlı düşünen çok oyuncu görmedim. Pjanic sahanın tamamını görebilen, en doğru opsiyonu hızlı şekilde bulabilen bir oyuncu. Bazen oyuncular Pjanic'in hızına yetişemiyor. Çok geride kullandığımıza dair sözler var. Oyun kurarken Pjanic varsa kullanırsınız. Her durumda topu alacak, takımı rahatlatacak, doğru opsiyonu bulabilecek oyuncu.