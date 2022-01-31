Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şoku! Kamptan ayrıldı

Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şoku yaşandı. Siyah-beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada, sağ kalçasında ağrı hisseden Cezayirli futbolcunun son durumuyla ilgili bilgilendirmede bulunuldu. Ghezzal'ın Antalya kampından ayrıldığı ve tedavisine İstanbul'da devam edeceği ifade edildi.

İşte o açıklama:



Sağ kalçasında ağrı şikayeti bulunan futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın yapılan değerlendirmesinde, sağ kalça ekleminde sıkışma sendromuna bağlı kapsüller zorlanma tespit edilmiştir.



Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine İstanbul'da devam edilmesi planlanan Rachid Ghezzal, Futbol A Takımımızın Antalya kampından ayrılmıştır.