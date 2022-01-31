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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şoku! Kamptan ayrıldı

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Kulübü resmi sitesinden Rachid Ghezzal'ın sakatlığıyla ilgili açıklamada bulundu. Cezayirli futbolcunun yapılan değerlendirmesinde sağ kalça ekleminde sıkışma sendromuna bağlı kapsüller zorlanma tespit edildiği duyuruldu. Antalya kampından ayrılan Ghezzal'ın tedavisine İstanbul'da devam edilecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 11:13 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 11:23
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şoku! Kamptan ayrıldı

Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şoku yaşandı. Siyah-beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada, sağ kalçasında ağrı hisseden Cezayirli futbolcunun son durumuyla ilgili bilgilendirmede bulunuldu. Ghezzal'ın Antalya kampından ayrıldığı ve tedavisine İstanbul'da devam edeceği ifade edildi.

İşte o açıklama:

Sağ kalçasında ağrı şikayeti bulunan futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın yapılan değerlendirmesinde, sağ kalça ekleminde sıkışma sendromuna bağlı kapsüller zorlanma tespit edilmiştir.

Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine İstanbul'da devam edilmesi planlanan Rachid Ghezzal, Futbol A Takımımızın Antalya kampından ayrılmıştır.

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