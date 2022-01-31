Beşiktaş'ta Güven Yalçın'dan Batshuayi ve transfer açıklaması!

Kamp şu ana kadar iyi gidiyor. Tüm takım yorgun, amacı da buydu. Çok iyi çalıştık, bu süreci iyi değerlendirdik. Günde 2 antrenman. Yatıyorsun, kalkıyorsun, antrenman, yemek ve sonra yine antrenman. Başka bir şeye enerjin olmuyor. Hocanın ilk kez 2 haftalık bir süreci oldu. Çok zamanı yoktu. Şu anda bize birkaç şey anlatma fırsatı buldu.

Geçen sezondan bu sezon arkadaşlık anlamında bir fark görmüyorum. Biz birbirine çok yakın bir takımız. Geçen sene şampiyon olduk, çok güzeldi. Ancak her sezon şampiyon olunacak diye de bir şey yok. Böyle zamanlar da oluyor. Kötü bir seri oluyor, oradan çıkmaya çalışıyorsun. Futbolda bunlar var. Bir hedefimiz daha var. Ligde en iyisin yapmaya çalışacağız. Kupa'da da iyi gidiyoruz, %100 devam edeceğiz.