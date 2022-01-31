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Beşiktaş'ta Güven Yalçın'dan Batshuayi ve transfer açıklaması!

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Güven Yalçın, Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Forvetteki partneri Michy Batshuayi hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Güven, gelecek planlarından da bahsetti. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 18:25
Beşiktaş'ta Güven Yalçın'dan Batshuayi ve transfer açıklaması!

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Güven Yalçın, Antalya kampında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş'ta Güven Yalçın'dan Batshuayi ve transfer açıklaması!

"HOCAMIZ İLK KEZ FIRSAT BULDU"

Kamp şu ana kadar iyi gidiyor. Tüm takım yorgun, amacı da buydu. Çok iyi çalıştık, bu süreci iyi değerlendirdik. Günde 2 antrenman. Yatıyorsun, kalkıyorsun, antrenman, yemek ve sonra yine antrenman. Başka bir şeye enerjin olmuyor. Hocanın ilk kez 2 haftalık bir süreci oldu. Çok zamanı yoktu. Şu anda bize birkaç şey anlatma fırsatı buldu.

Beşiktaş'ta Güven Yalçın'dan Batshuayi ve transfer açıklaması!

Geçen sezondan bu sezon arkadaşlık anlamında bir fark görmüyorum. Biz birbirine çok yakın bir takımız. Geçen sene şampiyon olduk, çok güzeldi. Ancak her sezon şampiyon olunacak diye de bir şey yok. Böyle zamanlar da oluyor. Kötü bir seri oluyor, oradan çıkmaya çalışıyorsun. Futbolda bunlar var. Bir hedefimiz daha var. Ligde en iyisin yapmaya çalışacağız. Kupa'da da iyi gidiyoruz, %100 devam edeceğiz.

Beşiktaş'ta Güven Yalçın'dan Batshuayi ve transfer açıklaması!

Maç maç gidelim, her maçı kazanalım. O gücümüz var diye düşünüyorum. Her maçı kazanacak kapasitemiz var. Başarabiliriz, kupayı da alabiliriz. Çok iyi çalıştık, böyle devam ederse her maçı kazanabiliriz.

Beşiktaş'ta Güven Yalçın'dan Batshuayi ve transfer açıklaması!

Bir futbolcu her zaman hazır olmalı. Antrenmanlarımı hep %100 yapıyorum. Şans geldikçe iyi değerlendirmeye çalışıyorum. Hepimiz şans geldiğinde takıma katkıda bulunmak istiyoruz.

Beşiktaş'ta Güven Yalçın'dan Batshuayi ve transfer açıklaması!

Oyuna girdiğimde benden beklenen katkı vermemdi. Oğuzhan Abi'yle girmiştik Kayseri maçında oyuna. İyi paslaşmıştık. Oyuna sonradan girmek nokta oluyor. Ben oraya hücum, gol için giriyorum. Daha çok önde kalıyorum. Kaleye yakın oynuyorum.

Beşiktaş'ta Güven Yalçın'dan Batshuayi ve transfer açıklaması!

"GOL KONUSUNDA KÖTÜ DEĞİLİZ"

Gol şansları bulmamız iyi bir şey. Her gol şansında başarılı olmak imkansız, hiçbir takımda yok. Bizim hedefimiz her pozisyonu gole çevirmek. Batshuayi'nin 9 golü var, Larin'in de 6 golü var. Biz golü bulabiliyoruz diye düşünüyorum. Bunu takım performansımıza bağlıyorum. Bence göründüğü kadar kötü değiliz gol konusunda.

Beşiktaş'ta Güven Yalçın'dan Batshuayi ve transfer açıklaması!

Ben kendimi en rahat forvette hissediyorum. Ofansif bir 10 numara yanımda olunca daha iyi oluyor. Bana yakın oyuncularla çok iyi alışveriş yapabilirim, öyle bir oyuncuyum. Kenarda da oynarım, alışığım.

Beşiktaş'ta Güven Yalçın'dan Batshuayi ve transfer açıklaması!

"BATSHUAYI'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENECEĞİM"

Beşiktaş'a şu süreçte çok önemli oyuncular geldi ve ben çok önemli oyuncularla forma savaşına girdim. Batshuayi'yi çok beğeniyorum, çok iyi bir forvet, komple bir forvet. Ondan çok şey öğreneceğimi düşünüyorum.

Beşiktaş'ta Güven Yalçın'dan Batshuayi ve transfer açıklaması!

"YENİ MACERALARA AÇIĞIM"

Yeni maceralara açığım. İtalya'da oynamak çok şey kattı bana. Ben oraya gittiğimde koronaya yakalandım, çok oynayamadım maalesef. Çok hevesli gitmiştim ama bu da futbolda var. Daha güçlü bir şekilde döndüm ve konsantrasyonumu buraya verdim. Ben onla bunla kendimi kıyaslamıyorum. Kendime en iyi katkıyı nasıl vereceğimi düşünüyorum. Ben, kendimle yarışıyorum.

Beşiktaş'ta Güven Yalçın'dan Batshuayi ve transfer açıklaması!

"ABİLİK YAPIYORUM"

3,5 senedir buradayım ama takımın gençlerindenim. Şimdi bir baktım 8-10 genç oyuncu çıktı altyapıdan. İyi futbolcular da var aralarında. Şu anda abilik yapıyorum. Onlara yardım etmek istiyorum, yollarını kolaylaştırmak istiyorum. Ancak onların da kolay olmadığını anlamaları lazım.

Beşiktaş'ta Güven Yalçın'dan Batshuayi ve transfer açıklaması!

"HEDEFİMİZ TÜRKİYE KUPASI"

Bizim hedefimiz Türkiye Kupası'nı almak ve Süper Lig'de her maçı kazanmak. Her maçı kazanamazsın ama hep %100'ü vermelisin. Antrenmanlar da çok iyi gidiyor. Bunu yapacak gücümüz var. Birbirimizi iyi anlıyoruz. Bu tarz kamplar yakın olma anlamında çok önemlidir. Güzel geçiyor kampımız.

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