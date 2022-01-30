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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta operasyon başladı! Michy Batshuayi...

Spor haberi... Beşiktaş yönetimi transferde düğmeye basmış durumda. Siyah-Beyazılılar Michy Batshuayi için harekete geçerken Chelsea'nin istediği 10 milyon Euro'luk bonservis bedelini düşürmek için Ghezzal'de olduğu gibi oyuncunun kalma istediğini koz kullanacak. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2022 Pazar 06:50
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta operasyon başladı! Michy Batshuayi...

Beşiktaş'ta Michy Batshuayi operasyonu başladı. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da kalmak isteyen Belçikalı oyuncu için Chelsea'nin kapısını çaldı. Ancak ilk cevap 10 milyon euro olunca, geri adım atıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta operasyon başladı! Michy Batshuayi...

Ancak akıllara geçen sezon Ghezzal transferinde yaşanan süreç geldi. Leicester ilk etapta kapıyı 12 milyon euro'dan açmış, Cezayirli oyuncunun bonservisi sonunda 3 milyon euro'ya alınmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta operasyon başladı! Michy Batshuayi...

Beşiktaş, Batshuayi konusunda da aynı yolu izleyecek; Ghezzal'da olduğu gibi Batshuayi'nin de devreye girmesi sağlanacak. Sözleşmesinin son yılına girecek olan Michy Batshuayi en doğru fiyata alınmaya çalışılacak.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta operasyon başladı! Michy Batshuayi...

Beşiktaş formasıyla 26 resmi maça çıkan Batshuayi bu periyotta rakip fileleri 9 kez havalandırırken, 5 de asist yaptı ve toplamda 14 gole direkt olarak katkı sağladı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta operasyon başladı! Michy Batshuayi...

Belçikalı forvet, kulüp kariyerindeki en çok golü (44), 120 kez formasını giydiği S. Liege formasıyla kaydetti.

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