SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ceyhun Kazancı açıkladı! "Pjanic gelecek sezon..."

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, düzenlenen basın toplantısında merak edilen soruları yanıtladı. Kazancı, takımda kalmak istediğini açıklayan Boşnak yıldız Miralem Pjanic'le ilgili de flaş bir açıklama yaptı.

Kazancı konuya ilişkin, "Pjanic, dünyaca ünlü bir oyuncu. Şartlar uygun olursa gelecek sezonki planlamamızda olacak. Barcelona'nın durumu da önemli. Şartları biraz toparladılar. Pjanic de mutlu olduğunu ve kalmak istediğini belirtti. Umarım şartlar uygun olur ve bizde devam eder" ifadelerini kullandı.

Sezon başında Barcelona'dan kiralanan 31 yaşındaki yıldız orta saha, Beşiktaş formasıyla çıktığı 20 karşılaşmada 4 asist yaptı.