"Şampiyonluk hayal değil!"

Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, Antalya kampında önemli açıklamalar yaptı. A Spor'dan Sercan Dikme'ye konuşan Rıdvan, şampiyonluktan hayallerine, Sergen Yalçın'dan A Milli Takım'a kadar bir konuda çarpıcı ifadeler kullandı. Şampiyon olmak istediklerini belirten Rıdvan, "Geçen sene de sezona çok kötü başlamıştık, sonradan çok iyi bir ivme yakalayıp, çok iyi devam ettik. Bu sene de çok iyi oynadığımız maçlar var ama bir türlü galibiyet serisini yakalayamadık. Ortada bir kupa varsa Beşiktaş, onun sonuna kadar gidecektir. Hayalimiz tabii ki şampiyon olmak. 3 puanlı sistemde her şey olabilir" dedi.

AVRUPA'YI ÇOK İSTİYORUM

Geçen sezondan bu yana başarılı bir grafik ortaya koyan ve A Milli Takım'a kadar yükselen Rıdvan Yılmaz, "Sana Bundesliga'dan teklifler olduğu konuşuluyor, senin görüşün nedir?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Söylentiler var, ben de okuyorum. Eber bir teklif varsa kulübümüz ve ben bunu, iki tarafında da kazanacağı en iyi şekilde değerlendireceğimizi düşünüyoruz. Kesinlikle Avrupa hayalim var, oraya gitmek istiyorum. Önder Hoca'yla daha önce hiç çalışmadım. Beni izlediğini söyledi. O da benim en iyi yerlere gelmemi ister, ben de onun isterim. İletişimimiz çok iyi, bana her zaman eksiklerimi söyler."

SERGEN HOCANIN EMEĞİ ÇOK BÜYÜK

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın'ın kendisi üzerinde büyük payı olduğunu söyleyen milli futbolcu, "Sergen Hoca'dan Allah razı olsun. Beni çıkarttı oynattı sürekli. İlk oynatan Şenol Hoca'ydı ama Sergen Hoca sürekli oynattı. Rıdvan Yılmaz olmamda büyük emeği var" diye konuştu.

Söylenenleri ciddiye aldım

BEŞİKTAŞ taraftarına çok teşekkür eden Rıdvan, "İyi oynasam da kötü oynasam da çok destek oldular. 1,5 yıldır sürekli oynuyorum, bu süreçte kendime baktım, söylenenleri ciddiye aldım. Buraya çıkmak önemli ama burada kalmak daha önemli, ben de bunu sağladım" dedi.

EVDE YATIYORDUM ÇAĞIRDILAR

A Milli takıma seçilmesini değerlendiren Rıdvan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: "Şenol Hoca, Milli Takım'a beni çağırdı, çok mutlu oldum. Beşiktaş'ta ilk maça beni o çıkarttı, A Milli Takım'a da ilk o çağırdı. Milli kadro açıklandığında yatıyordum. (Gülerek) Ailemi aradım hemen."

ERSİN'LE UĞRAŞMAYI SEVİYORUM

Siyah-beyazlıların genç file bekçisi Ersin Destanoğlu ile arkadaşlığını değerlendiren Rıdvan, "Ben, Ersin'le uğraşmayı biraz severim. Canını yakarım onun. Kulağını çekmişim geçen gün. O benden iri olduğu için şakaları ben yapıyorum ona. O bana yapmasın zaten. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor diyebilirim" ifadelerini kullandı.

RIDVAN'LA KISA-KISA

- En şık giyinen? Oğuzhan ağabey.

- En komik? Necip Ağabey'e çok gülerim ben.

- En sessiz? Can Bozdoğan.

- En çok konuşan? Vida. Saha içinde çok konuşur.

- En çok yemek yiyen? Larin.

- Rakip olarak en çok zorlayan isim? Antrenmanda Ghezzal zorluyor.

- En sert? Necip Ağabey, çok agresiftir.

- Sergen Yalçın? Efsane

- Önder Hoca? Şefkat.

- Hakkı Yeten Tesisleri? Çocukluk.

- Vodafone Park? Hayal.

- Unutamadığın maç? Şampiyon olduğumuz Göztepe maçı.

- Örnek aldığın bek var mıydı? Marcelo vardı, onu idol olarak alıyordum.