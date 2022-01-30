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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Güven Yalçın'a yıllık 6 milyon TL önerilecek!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Antalya'da sezon ortası kampını sürdüren Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. İç transfer kapsamında siyah-beyazlılar, Güven Yalçın'a sözleşme uzatma teklifinde bulunmaya hazırlanırken önerilecek rakam da netleşti. İşte detaylar... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2022 Pazar 07:58
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Güven Yalçın'a yıllık 6 milyon TL önerilecek!

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı itibarıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, ligin ikinci yarısına sıkı hazırlanıyor. Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Güven Yalçın'a yıllık 6 milyon TL önerilecek!

Beşiktaş'ın sezon sonu biten sözleşmesini uzatmak istediği Güven Yalçın'la, Antalya kampında görüşme yapıldı. Takımın kaldığı otelde Güven'le bir araya gelen sportif direktör Ceyhun Kazancı, 22 yaşındaki forvete 4+1 yıllık mukavele teklifi yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Güven Yalçın'a yıllık 6 milyon TL önerilecek!

Sabah'ın haberine göre siyah-beyazlıların, yoluna Beşiktaş'ta devam etmeye sıcak bakan Güven Yalçın'a sezon başına 6 milyon TL garanti ücret vermeyi planladığı öğrenildi.

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