"Beşiktaş sayesinde"

Beşiktaş'ın yıldız ismi Ghezzal de Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Cezayirli futbolcu, gelişiminde Beşiktaş'ın büyük katkısı olduğunu söyledi. Ghezzal, "Beşiktaş benim en iyi seviyeye çıkmama yardımcı oldu. Transfer döneminde birçok kulüple adım geçmiştir. Ancak ben rahattım burada kalma konusunda. Mutluyum bu gerçekleştiği için. Uzun süre burada kalırım umarım" dedi. "İnsanların aşkını, sevgisini, futbola olan duygusunu hissetmek çok güzel. "Bana 'Burada kal' ve 'Sihirbaz' diyorlar gördüklerinde" diyen tecrübeli krampon, "Geçen sezon herkes gol atıyordu, özellikle Larin ve Aboubakar'ın gol katkıları çok yüksekti. Futbolda olan şeyler bunlar. Geçen sene kazanabileceğimiz her şeyi kazandık. Bazen işler böyle oluyor. Bu sezon, geçen sezonki gibi olmadı. Hedeflerimize ulaşabilmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. Ghezzal, Önder Karaveli'nin göreve devam etmesi ile ilgili de "Onun da farklı fikirleri var, idmanlarda farklı şeyler deniyor. Belki biraz toparlanmış duruyoruz şu anda. Daha da iyi olabiliriz, daha iyi olabilmemiz için önümüzde uzun bir ikinci yarı var" yorumunu yaptı.

EMİRHAN SABIRLI OLMALI

Genç Emirhan'la ilgili yorum yahan Ghezzal, "Emirhan İlkhan, çok yetenekli. Ancak sabırlı olması lazım, bizim de onu rahat bırakmamız lazım. Çünkü böyle iyi başlayıp kötüye doğru giden kariyerler gördüm" diye konuştu.

GOMIS İLE OYNAMAK...

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Gomis'e de bir parantez açan Ghezzal, "Gomis iyi bir arkadaş, benim için bir ağabey gibi. Lyon'da oynadığımız dönemde bana çok yardım etti. Hala çok yakınız. Beni hep iyi yönlendirdi. Denk gelirsek beraber oynamak isterim" diye konuştu.

BAŞKA YOLLAR DENEMEK LAZIM

Ghezzal, bu sezon gol yollarında etkisiz kaldıklarını belirterek "Ofansif anlamda zorluk yaşıyoruz. Rakipler geçen seneye göre daha güçlü. Beni, bizi daha iyi marke ediyorlar. Ben topla içeri kat ettiğim zaman sol ayağıma aldığımda daha iyi markaj altında olduğumu hissediyorum. Belki de başka yollar denememiz lazım" dedi.

İSTANBUL'DA KALABİLİRİM

Cezayirli yıldız, futbolu bıraktıktan sonra İstanbul'da yaşamaya devam edebileceğini de söyledi. Yıldız futbolcu, İstanbul'da belki kalmaya devam edebiliriz. Eşimle de bu konuyu bazen konuşuyoruz. İstanbul, Türkiye, Müslüman bir ülke. Neden olmasın?" ifadesini kullandı.