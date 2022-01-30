Beşiktaş haberleri | Ahmet Nur Çebi'den Önder Karaveli'ye milyonluk jest!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından 'geçici' olarak teknik direktörlüğe getirilen, ancak gösterdiği performansla siyah beyazlı takımın krizden çıkmasını sağlayıp bir de Süper Kupa kazandıran Önder Karaveli'nin bu başarısını karşılıksız bırakmadı. Çebi, sadece futbolcuların değil, camianın da güvenini kazanan 47 yaşındaki teknik adama maddi açıdan büyük bir jest yaptı.

'MADDİ KONULARDA TALEBİ OLMADI' Sportif direktör Ceyhun Kazancı ile yaptığı toplantıda Karaveli'nin durumunu değerlendiren başkan Çebi, başarılı teknik adama sezon sonuna dek 1 milyon 700 bin TL ücret verilmesini kararlaştırdı. Hürriyet'in haberine göre konuyla ilgili açıklama yapan Kazancı, bu rakamın tamamen başkan Çebi'nin takdiri olduğunu, Karaveli'nin para konusunda en ufak bir talebinin olmadığını ifade etti. Kazancı, şunları söyledi: