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Beşiktaş haberleri | Ahmet Nur Çebi'den Önder Karaveli'ye milyonluk jest!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna geçen Önder Karaveli, siyah beyazlılarla sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı. Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi de alınan başarılı sonuçların ardından Karaveli'ye büyük bir jest yaptı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2022 Pazar 11:37
Beşiktaş haberleri | Ahmet Nur Çebi'den Önder Karaveli'ye milyonluk jest!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından 'geçici' olarak teknik direktörlüğe getirilen, ancak gösterdiği performansla siyah beyazlı takımın krizden çıkmasını sağlayıp bir de Süper Kupa kazandıran Önder Karaveli'nin bu başarısını karşılıksız bırakmadı. Çebi, sadece futbolcuların değil, camianın da güvenini kazanan 47 yaşındaki teknik adama maddi açıdan büyük bir jest yaptı.

Beşiktaş haberleri | Ahmet Nur Çebi'den Önder Karaveli'ye milyonluk jest!

'MADDİ KONULARDA TALEBİ OLMADI'

Sportif direktör Ceyhun Kazancı ile yaptığı toplantıda Karaveli'nin durumunu değerlendiren başkan Çebi, başarılı teknik adama sezon sonuna dek 1 milyon 700 bin TL ücret verilmesini kararlaştırdı. Hürriyet'in haberine göre konuyla ilgili açıklama yapan Kazancı, bu rakamın tamamen başkan Çebi'nin takdiri olduğunu, Karaveli'nin para konusunda en ufak bir talebinin olmadığını ifade etti. Kazancı, şunları söyledi:

Beşiktaş haberleri | Ahmet Nur Çebi'den Önder Karaveli'ye milyonluk jest!

'ÖNDER HOCA SADECE İŞİNE ODAKLANDI'

"Önder hoca, kalbi her zaman Beşiktaş için çarpan, kulübümüze yıllardır büyük hizmetlerde bulunan, değerli bir teknik direktör. Kendisi U19 takımında olduğu gibi A takımda da sadece işini yapmaya odaklandı. Çalışma koşullarını ya da maddi konuları hiçbir şekilde gündeme getirmedi. Ne pazarlık yaptı ne de aldığı ücretin açıklanmasını istedi. Bu konulardan rahatsızlık duyuyor."

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